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Немецкий тренер Фарке подпишет двухлетний контракт с «Краснодаром»

Спорт
Немецкий тренер Фарке подпишет двухлетний контракт с «Краснодаром»
Global Look Press  /  Paul Chesterton, via www.imago-i

Краснодар, 11 января. Немец Даниэль Фарке станет новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар».

Экс-тренер английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке в ближайшие дни заключит двухлетний контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает Sky Germany. Последним местом работы Фарке был «Норвич Сити», сообщает kuban.kp.ru. Немецкий специалист дважды выводил команду из Нориджа в АПЛ.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу «быки» набрали 29 очков и на девять баллов отстают от лидирующего «Зенита».

Ранее французский тренер Зинедин Зидан согласился возглавить «ПСЖ». Летом он сменит на посту наставника парижского клуба Маурисио Почеттино.

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