«Гнать их надо!»: политолог Ордуханян предложил сократить представительства недружественных РФ стран

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что адекватным ответом России на отказ США и их европейских союзников предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток будет выдворение из страны дипломатических представительств недружественных России стран Восточной Европы и Прибалтики.

Исходя из тех заявлений, которые делают представители Госдепа США, Рафаэль Ордуханян делает вывод, что предложения России по обеспечению безопасности со стороны США и НАТО не восприняты всерьез.

«Основное смысловое значение переговоров полностью дезавуировано. Они сейчас заявили по Украине, что будут обсуждать Украину только вместе с украинцами, про Европу говорят, что будут обсуждать это только с Европой. Но мы с вами прекрасно знаем, что это будет в конце, через два года американцы скажут: «Мы готовы, но, знаете, наши европейские партнеры не готовы и Украина у нас не готова». Это такое игнорирование, сбрасывание нас со счетов», — заявил Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, переговоры с американцами следовало вести в более жесткой манере.

«Я думал, у нас будет более принципиальный и более жесткий разговор с этими людьми, и он у нас не получился. Может быть, нужно было, чтобы переговоры с нашей стороны возглавлял тот заместитель министра обороны РФ, который присутствовал на этих переговорах, а господин Рябков был бы у него в качестве консультанта. Это была бы более правильная, жесткая позиция», — считает политолог.

Эксперт предлагает усилить давление на недружественные России страны Восточной Европы, которые продвигают агрессивную повестку США в Европе, такие как Румыния, Чехия, Польша, страны Прибалтики.

«Я давно предлагаю реализовать практику ограниченного представительства этих государств в нашей стране», — отметил политолог.

По его мнению, присутствие дипломатических представительств этих стран не соответствует той роли, которую они играют в экономике России. Посольство Чехии в Москве, например, занимает территорию несколько большую, чем посольство Индии, торговый оборот с которой в сотни раз превышает торговлю с Чехией. И в тоже время Чехия ведет подрывную деятельность, влияя на политическую повестку жизни российского общества. В чешский ресторан на площади Маяковского просто так не войти, ходят туда, по словам политолога, только дипломаты и интересующие их сомнительные личности.