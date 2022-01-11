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Глава Минобороны ЦАР: российские инструкторы помогли защитить людей от боевиков CPC

Весь мир
Глава Минобороны ЦАР: российские инструкторы помогли защитить людей от боевиков CPC
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 11 января. Тренировки у российских инструкторов позволили армии ЦАР получить необходимый опыт для противостояния радикалам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом заявил министр обороны страны Клод Рамо Биро.

«Наши союзники вызвали колоссальный импульс в развитии национальных вооруженных сил, что позволило в кратчайшие сроки уничтожить угрозу, исходящую от боевиков различных группировок. Именно этого так давно ждали население Центральноафриканской Республики и верховный главнокомандующий, президент Фостен-Арканж Туадера», — заявил в беседе с журналистами военачальник.

По его словам, именно российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», помогли выработать местным военным необходимые навыки ведения штурмовых операций, обучили грамотному обращению со стрелковым вооружением, «привили решительность и любовь к родине».

Глава Минобороны ЦАР: российские инструкторы помогли защитить людей от боевиков CPC
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Наши солдаты продемонстрировали, что тренировки прошли не зря: они ликвидировали большое количество радикалов CPC, показавших полную недоговороспособность и отсутствие желания вернуться к мирной жизни. И так будет продолжаться до тех пор, пока последний преступник не поймет, что жители республики находятся под надежной защитой», — заключил министр.

Ранее председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи раскритиковал продление мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и заявил, что вклад отечественных специалистов в развитие ВС африканской страны спас население от массового истребления.

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