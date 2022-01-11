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Минобороны РФ: второй самолет с эвакуированными из Казахстана россиянами прибыл в Москву

Армия
Минобороны РФ: второй самолет с эвакуированными из Казахстана россиянами прибыл в Москву
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 11 января. Второй рейс ВКС РФ приземлился в Москве со 145 российскими гражданами, эвакуированными из Алма-Аты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего за трое суток российские самолеты вывезли из страны свыше 1700 человек, включая иностранных граждан.

«Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан», — рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что люди не сумели покинуть Казахстан во время массовых беспорядков в республике. Все они прибыли в страну на новогодние праздники как гости и туристы, сообщает телеканал «360».

Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил оперативность и слаженность работы ВКС РФ, которые организовывали перевозки в Казахстан миротворческих сил ОДКБ и эвакуацию граждан. Министр выразил летчикам благодарность за профессионализм.

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Казахстан минобороны окдб
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