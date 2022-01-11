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Канье Уэст хочет встретиться с Владимиром Путиным в конце 2022 года

Шоу-бизнес
Канье Уэст хочет встретиться с Владимиром Путиным в конце 2022 года
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 11 января. Рэпер Канье Уэст, не так давно сменивший имя на Йе, намеревается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Музыкант хочет сделать это в ходе визита в Россию.

Партнер Уэста рассказал изданию Billboard, что рэпер планирует посетить Москву в конце 2022 года. Йе собирается не просто встретиться с Путиным, но и выступить в Crocus City Hall. По словам источника, музыкант работает над сделками с певцом Эмином Агаларовым и его отцом-миллиардером.

Уэст намеревается показать в России шоу со своим евангельским проектом Sunday Service. Йе хочет пригласить Путина на это представление в качестве специального гостя. Есть вероятность, что концерт пройдет на более вместительной площадке — в спорткомплексе «Лужники».

Канье Уэст неоднократно выражал симпатию к президенту России. Например, рэпер называл себя «молодым Путиным». По мнению Йе, у него есть сходства с российским лидером.

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путин рэпер уэст
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