Канье Уэст хочет встретиться с Владимиром Путиным в конце 2022 года

Лос-Анджелес, 11 января. Рэпер Канье Уэст, не так давно сменивший имя на Йе, намеревается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Музыкант хочет сделать это в ходе визита в Россию.

Партнер Уэста рассказал изданию Billboard, что рэпер планирует посетить Москву в конце 2022 года. Йе собирается не просто встретиться с Путиным, но и выступить в Crocus City Hall. По словам источника, музыкант работает над сделками с певцом Эмином Агаларовым и его отцом-миллиардером.

Уэст намеревается показать в России шоу со своим евангельским проектом Sunday Service. Йе хочет пригласить Путина на это представление в качестве специального гостя. Есть вероятность, что концерт пройдет на более вместительной площадке — в спорткомплексе «Лужники».

Канье Уэст неоднократно выражал симпатию к президенту России. Например, рэпер называл себя «молодым Путиным». По мнению Йе, у него есть сходства с российским лидером.