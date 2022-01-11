Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 20:46
20:44
Общество
Опубликован кадр с Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»
20:44
Экономика
США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки
20:43
Общество
Адвокат Некрасов объяснил, как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме
20:41
Общество
Петербургский художник Лемтыбож сломал ногу из-за гололеда
20:40
Общество
Житель Петербурга пожаловался на огромную кучу снега на тротуаре Боровой улицы
20:40
Общество
Преподаватели дали советы выпускникам по выбору профессии после 11 класса
20:40
Происшествия
Водитель грузовика протаранил трамвай на перекрестке в Приморском районе
20:38
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек при пожаре в жилом доме в Апатитах
20:38
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему НАТО никогда открыто не откажется от Украины
20:36
Происшествия
Челябинский СК начал проверку после поступления избитого младенца в больницу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Небензя назвал истерией и двойными стандартами реакцию Запада на сотрудничество России и Мали

Весь мир
Небензя назвал истерией и двойными стандартами реакцию Запада на сотрудничество России и Мали
twitter.com  /  @RussiaUN

Москва, 11 января. Истерия вокруг якобы присутствующих в Мали российских частных военных компаний является проявлением двойных стандартов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат считает, что страны коллективного Запада не могут диктовать африканской республике, с кем ей сотрудничать.

«Власти Мали имеют полное право выбирать партнеров по обеспечению безопасности, критика таких действий лицемерна», — добавил постпред.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Мали прибыли четыре российских инструктора, которые уже приступили к тренировкам бойцов правительственной армии республики (FAMa).

«Как рассказали военные источники, в стране начали работать россияне, которые занимаются обучением личного состава Вооруженных сил Мали», — написал пользователь Сети.

По данным источника в минобороны африканской страны, россияне расквартированы на бывшей военной базе Пятой республики в городе Тимбукту. Представители Елисейского дворца покинули регион в середине декабря.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Небензя назвал истерией и двойными стандартами реакцию Запада на сотрудничество России и Мали
россия африка небензя мали
Комментировать