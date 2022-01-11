Небензя назвал истерией и двойными стандартами реакцию Запада на сотрудничество России и Мали

Москва, 11 января. Истерия вокруг якобы присутствующих в Мали российских частных военных компаний является проявлением двойных стандартов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат считает, что страны коллективного Запада не могут диктовать африканской республике, с кем ей сотрудничать.

«Власти Мали имеют полное право выбирать партнеров по обеспечению безопасности, критика таких действий лицемерна», — добавил постпред.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Мали прибыли четыре российских инструктора, которые уже приступили к тренировкам бойцов правительственной армии республики (FAMa).

D’après les sources militaires, quatre (4) instructeurs russes d’une société privée de formation militaire sont arrivés au #Mali. Il ont déjà commencé les sessions de formation pour les FAMa, forces armées maliennes.#Russie #junta pic.twitter.com/Yfc4x2AaRw — Zikiri Diallo (@zikiri_diallo) January 10, 2022

«Как рассказали военные источники, в стране начали работать россияне, которые занимаются обучением личного состава Вооруженных сил Мали», — написал пользователь Сети.

По данным источника в минобороны африканской страны, россияне расквартированы на бывшей военной базе Пятой республики в городе Тимбукту. Представители Елисейского дворца покинули регион в середине декабря.