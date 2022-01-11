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Слезы Кейт Миддлтон стали причиной ссоры между принцем Уильямом и Меган Маркл

Общество
Слезы Кейт Миддлтон стали причиной ссоры между принцем Уильямом и Меган Маркл
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 11 января. Первый конфликт между принцем Уильямом и Меган Маркл случился перед свадьбой герцогов Сассекских. По слухам, будущая жена принца Гарри довела до слез Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская прямо накануне торжества узнала, что платье для ее дочери Шарлотты не подходит наследнице по размеру. На создание нового наряда потребовалось бы несколько дней. Миддлтон сильно расстроилась и начала плакать. Британцы решили, что в случившемся виновата Маркл.

«Кейт только что родила третьего ребенка, принца Луи, и была чересчур эмоциональна», — рассказал инсайдер изданию Mirror.

Слезы Кейт Миддлтон стали причиной ссоры между принцем Уильямом и Меган Маркл
youtube.com / Prt Scr / The Royal Family

Маркл в интервью Опре Уинфри заявила, что ситуация с платьем имела место, но она никак не могла повлиять на ситуацию. По ее словам, Миддлтон позже прислала ей записку с извинениями, но произошедшее стало поворотным событием в королевской семье и наложило большой отпечаток на общение герцогов Кембриджских и Сассекских.

Королевские информаторы сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл собрались снова переезжать. Тяжелый люкс дома мечты за 11 млн долларов давит на герцогов Сассекских.

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Принц Уильям принц гарри королевская семья маркл миддлтон
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