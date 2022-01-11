Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 20:46
20:44
Экономика
США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки
20:43
Общество
Адвокат Некрасов объяснил, как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме
20:41
Общество
Петербургский художник Лемтыбож сломал ногу из-за гололеда
20:40
Общество
Житель Петербурга пожаловался на огромную кучу снега на тротуаре Боровой улицы
20:40
Общество
Преподаватели дали советы выпускникам по выбору профессии после 11 класса
20:40
Происшествия
Водитель грузовика протаранил трамвай на перекрестке в Приморском районе
20:38
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек при пожаре в жилом доме в Апатитах
20:38
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему НАТО никогда открыто не откажется от Украины
20:36
Происшествия
Челябинский СК начал проверку после поступления избитого младенца в больницу
20:36
Происшествия
Сахалинцу грозит пожизненный срок за жестокое убийство 20-летней давности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Турецкие журналисты назвали свой доход недостаточным для нормального существования

Весь мир
Турецкие журналисты назвали свой доход недостаточным для нормального существования
Global Look Press  /  Stephan Jansen/dpa

Анкара, 11 января. Союз журналистов Турции (TGS) провел социальный опрос, показавший, что около 73,5% сотрудников прессы в республике не могут жить на свой доход. Число тех, кто назвал свою зарплату достаточной для нормального проживание, составило 26,5%. Всего по состоянию на конец 2020 года в стране работали 23,3 тысячи репортеров.

Порядка 70% респондентов заявили, что рассматривают возможность смены профессии, 53% считают, что так и поступят. Подавляющее большинство — более 85% — в различной степени опасались оказаться безработными. Около 27,7% выразили надежду на улучшение условий труда в будущем, 9,6% оптимистично отозвались о нынешней ситуации, 15,7% не смогли дать точный ответ, а более 47% оценили сложившиеся в области СМИ условия труда негативно. Около 47% тех, кто намеревается сменить сферу деятельности, обосновали свою позицию профессиональными причинами, 22,9% — экономическими, 20,5% — политическими и 9,6% — личными.

TGS сообщил, что уровень безработицы в медиасекторе на начало этого года превысил 35%. Также в заявлении союза указано, что журналисты в Турции страдают от репрессий властей, сталкиваются с препятствиями при получении пресс-карт и вынуждены самостоятельно подвергать цензуре публикуемую информацию в соответствии с требованиями правительства.

При всем этом сотрудники прессы лишены справедливой оплаты и нормальных условий труда. Порядка 91% журналистов работают вне каких-либо профсоюзов, постоянно подвергаясь риску преследований. На данный момент в заключении находится 34 репортера. Само же число подобных объединений продолжает снижаться из-за многочисленных запретов на участие в них или недовольства работодателей.

Данное заявление было опубликовано 10 января. Эта дата отмечается в Турции как День работников прессы с 1961 года, когда репортеры под руководством Стамбульского союза журналистов добились публикации в «Официальном вестнике» закона №212, гарантирующего их права. Владельцы издания, не желавшие признавать закон, под давлением сотрудников СМИ были вынуждены удовлетворить их требования.

В настоящее время заработная плата журналиста варьируется от 4 720 до 14 300 турецких лир (от 340 до 1030 долларов). Значительный разброс объясняется целым рядом факторов, включающих стаж, место проживания, пол, различные льготы и прочее. При этом нижний порог незначительно превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после его повышения в декабре до 4 253 лир (ранее эта сумма была вдвое меньше). Примерно в том же диапазоне находятся заработные платы сотрудников социальной сферы, здравоохранения и услуг. Однако с учетом резкого обесценивания турецкой валюты по отношению к доллару за последние два года эти зарплаты уже действительно не соответствуют реалиям.

С начала 2020-го курс лиры упал более чем в два раза, во многом благодаря неграмотной внешней и финансовой политике, проводимой «Партией справедливости и развития». При этом ситуацию усугубляет вмешательство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в работу Центрального банка и регулярные увольнения членов его руководства. Глава республики добивается от ЦБ снижения ключевой ставки, хотя большинство экспертов указывает, что такой подход лишь ускоряет рост инфляции. После ряда предпринятых правительством шагов турецкая валюта укрепила позиции на фоне декабрьского спада до 18 лир за доллар, но многие считают это временным явлением.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Турецкие журналисты назвали свой доход недостаточным для нормального существования
турция экономика журналистика
Комментировать