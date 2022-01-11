Турецкие журналисты назвали свой доход недостаточным для нормального существования

Анкара, 11 января. Союз журналистов Турции (TGS) провел социальный опрос, показавший, что около 73,5% сотрудников прессы в республике не могут жить на свой доход. Число тех, кто назвал свою зарплату достаточной для нормального проживание, составило 26,5%. Всего по состоянию на конец 2020 года в стране работали 23,3 тысячи репортеров.

Порядка 70% респондентов заявили, что рассматривают возможность смены профессии, 53% считают, что так и поступят. Подавляющее большинство — более 85% — в различной степени опасались оказаться безработными. Около 27,7% выразили надежду на улучшение условий труда в будущем, 9,6% оптимистично отозвались о нынешней ситуации, 15,7% не смогли дать точный ответ, а более 47% оценили сложившиеся в области СМИ условия труда негативно. Около 47% тех, кто намеревается сменить сферу деятельности, обосновали свою позицию профессиональными причинами, 22,9% — экономическими, 20,5% — политическими и 9,6% — личными.

???? 73.5% of journalists in Turkey can't make ends meet, survey reveals: Some 73.5 percent of journalists in Turkey cannot live on the income they earn from their profession, according to a recent survey released on January 10 Working Journalists' Day.… https://t.co/JZ6yDvDIBV — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) January 11, 2022

TGS сообщил, что уровень безработицы в медиасекторе на начало этого года превысил 35%. Также в заявлении союза указано, что журналисты в Турции страдают от репрессий властей, сталкиваются с препятствиями при получении пресс-карт и вынуждены самостоятельно подвергать цензуре публикуемую информацию в соответствии с требованиями правительства.

При всем этом сотрудники прессы лишены справедливой оплаты и нормальных условий труда. Порядка 91% журналистов работают вне каких-либо профсоюзов, постоянно подвергаясь риску преследований. На данный момент в заключении находится 34 репортера. Само же число подобных объединений продолжает снижаться из-за многочисленных запретов на участие в них или недовольства работодателей.

‘Turkey is a prison for journalists’ https://t.co/UYW48c6Hon — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 11, 2022

Данное заявление было опубликовано 10 января. Эта дата отмечается в Турции как День работников прессы с 1961 года, когда репортеры под руководством Стамбульского союза журналистов добились публикации в «Официальном вестнике» закона №212, гарантирующего их права. Владельцы издания, не желавшие признавать закон, под давлением сотрудников СМИ были вынуждены удовлетворить их требования.

В настоящее время заработная плата журналиста варьируется от 4 720 до 14 300 турецких лир (от 340 до 1030 долларов). Значительный разброс объясняется целым рядом факторов, включающих стаж, место проживания, пол, различные льготы и прочее. При этом нижний порог незначительно превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после его повышения в декабре до 4 253 лир (ранее эта сумма была вдвое меньше). Примерно в том же диапазоне находятся заработные платы сотрудников социальной сферы, здравоохранения и услуг. Однако с учетом резкого обесценивания турецкой валюты по отношению к доллару за последние два года эти зарплаты уже действительно не соответствуют реалиям.

President Erdogan has said minimum wage in Turkey will increase 50% from 2,826TL to 4,250TL as the Turkish Lira continues to crash. How many workers will end up unemployed because their employers cannot afford to pay their salaries? (1 USD = 16.58TL) #Dolar16TL #TurkishLira #Lira pic.twitter.com/ba0r7b5ydC — Ertan Karpazli (@Ertan_Karpazli) December 17, 2021

С начала 2020-го курс лиры упал более чем в два раза, во многом благодаря неграмотной внешней и финансовой политике, проводимой «Партией справедливости и развития». При этом ситуацию усугубляет вмешательство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в работу Центрального банка и регулярные увольнения членов его руководства. Глава республики добивается от ЦБ снижения ключевой ставки, хотя большинство экспертов указывает, что такой подход лишь ускоряет рост инфляции. После ряда предпринятых правительством шагов турецкая валюта укрепила позиции на фоне декабрьского спада до 18 лир за доллар, но многие считают это временным явлением.