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The New York Times подвела итоги первой встречи России и США по гарантиям безопасности

Политика
The New York Times подвела итоги первой встречи России и США по гарантиям безопасности
wikipedia.org  /  Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

Нью-Йорк, 11 января. Россия одержала победу в первых переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом заявили журналисты газеты The New York Times.

Американские журналисты подвели итоги саммита РФ и США в Женеве. Они уверены, что Кремль занял первые позиции даже без уступок со стороны Белого дома. Свидетельством этого является вопрос о нерасширении НАТО, который был выведен в центр внимания. В редакции также подчеркнули, что эта тема вызывает у главы российского государства Владимира Путина чувство раздражения.

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина», — говорится в материале газеты.

The New York Times подвела итоги первой встречи России и США по гарантиям безопасности
pixabay.com / csr_ch

Ранее политолог Стивен Сабо написал о российско-американском саммите материал для National Interest. Эксперт считает, что эти переговоры снимут напряжение в ситуации вокруг Украины. Он не исключил признание Крыма российским со стороны западных государств после завершения серии встреч по гарантиям безопасности.

Следующие переговоры по этой теме намечены на 12 января. Участниками саммита станут Россия и НАТО.

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