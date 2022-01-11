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Музыканты Placebo выпустили сингл Try better next time

  /   Обновлено: 11 января 2022 19:54
Общество
Музыканты Placebo выпустили сингл Try better next time
ru.wikipedia.org  /  negotiable_me / CC BY 2.0

Лондон, 11 января. Британские рокеры Placebo 11 января презентовали трек Try better next time, композиция опубликована на YouTube-канале коллектива.

Вокалист Брайан Молко поет о конце мира, который может наступить в будущем и предлагает слушателям «очнуться». Сингл получил множество положительных отзывов пользователей.

Try better next time войдет в альбом Never Let Me Go, его релиз запланирован на конец марта. Предыдущая пластинка Placebo вышла в 2013 году.

В новом альбоме музыканты затрагивают темы изменения климата и социального неравенства. Рокеры призывают отказаться от всего, что делает человека похожим на животное.

Ранее бывшая участница популярного дуэта Artik и Asti Анна Дзюба порадовала поклонников новостью о скором выходе сольной композиции «Феникс».

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музыка группа placebo
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