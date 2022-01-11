Вице-президент ФРС США Ричард Кларида покидает свой пост раньше срока

Вашингтон, 11 января. Вице-президент Федеральной резервной системы (ФРС) США Ричард Кларида оставляет свой пост с 14 января, за 2 недели до официального истечения срока его полномочий, сообщает «Коммерсантъ».

Ричард Кларида занимал этот пост с сентября 2018 года. После его увольнения вице-президентом ФРС США станет Лейл Брейнард, кандидатура которого уже прошла процесс утверждения.

«Вклад Ричарда в наши обсуждения денежно-кредитной политики и его руководство первым в истории публичным обзором ФРС основ нашей денежно-кредитной политики окажут длительное влияние на деятельность центральных банков. Мне будет не хватать его мудрых советов и жизненно важных идей», — заявил председатель правления ФРС США Джером Пауэлл.

Ричард Кларида не комментирует и не объясняет свою преждевременную отставку. По данным The New York Times, это может быть связано с его недобросовестной торговлей ценными бумагами. Кларида мог использовать инсайдерскую информацию о правительственных мерах поддержки экономики США для выгодной продажи личных активов.

ФРС США с трудом сдерживает рост инфляции, работая в условиях постоянных сбоев в цепочках поставки товаров.