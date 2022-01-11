Аналитик Корнилов: журналисты NYT перепутали вертолеты с БТР из-за страха перед Россией

Москва, 11 января. Политический обозреватель Владимир Корнилов не оставил без внимания статью американского издания The New York Times (NYT) о «российских вертолетах» и планах «вторжения» на Украину.
Западные медиа продолжают выпускать фейки против Москвы. Обозреватели NYT из-за страха перед Россией даже перепутали военную технику, пишет «Царьград». Американские журналисты опубликовали статью о том, что РФ «размещает вертолеты» возле Украины и это якобы является частью плана по «вторжению» на территорию соседней страны. Однако авторы разместили фото бронетранспортеров вместо летательных аппаратов.
Корнилов высмеял эту глупую ошибку, иронично отметив, что на фото изображен «типичный российский вертолет». Аналитика также смутила фраза «возможное вторжение».
«Я не понял: что значит «возможное» вторжение? То есть мы всю зиму вторгаемся-вторгаемся, а теперь разместили вертолеты - и оказывается, возможно, и не вторгнемся?» – написал Корнилов.
Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов против соседней страны. РФ не планирует воевать ни с Украиной, ни с другими государствами, однако на Западе продолжают использовать подобные антироссийские тезисы в своих интересах. При этом, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, страна не откажется от военных учений на своей территории, несмотря на претензии НАТО.