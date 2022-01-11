Аналитик Корнилов: журналисты NYT перепутали вертолеты с БТР из-за страха перед Россией

Москва, 11 января. Политический обозреватель Владимир Корнилов не оставил без внимания статью американского издания The New York Times (NYT) о «российских вертолетах» и планах «вторжения» на Украину.

Западные медиа продолжают выпускать фейки против Москвы. Обозреватели NYT из-за страха перед Россией даже перепутали военную технику, пишет «Царьград». Американские журналисты опубликовали статью о том, что РФ «размещает вертолеты» возле Украины и это якобы является частью плана по «вторжению» на территорию соседней страны. Однако авторы разместили фото бронетранспортеров вместо летательных аппаратов.

Prt Scr nytimes.com / 2022 The New York Times Company

Корнилов высмеял эту глупую ошибку, иронично отметив, что на фото изображен «типичный российский вертолет». Аналитика также смутила фраза «возможное вторжение».

«Я не понял: что значит «возможное» вторжение? То есть мы всю зиму вторгаемся-вторгаемся, а теперь разместили вертолеты - и оказывается, возможно, и не вторгнемся?» – написал Корнилов.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов против соседней страны. РФ не планирует воевать ни с Украиной, ни с другими государствами, однако на Западе продолжают использовать подобные антироссийские тезисы в своих интересах. При этом, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, страна не откажется от военных учений на своей территории, несмотря на претензии НАТО.