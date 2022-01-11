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Ямайский новичок «Спартака» Николсон посетил домашний стадион московского клуба

Спорт
Ямайский новичок «Спартака» Николсон посетил домашний стадион московского клуба
Global Look Press  /  Panoramic

Москва, 11 января. Новичок «Спартака» Шамар Николсон прилетел в Россию и посетил стадион «Открытие Банк Арена».

Пресс-служба московского «Спартака» 11 января опубликовала в Twitter-аккаунте серию снимков Шамара Николсона, которые были запечатлены на домашнем стадионе красно-белых. Ямайский нападающий, перешедший в столичный клуб из бельгийского «Шарлеруа», впервые посетил «Открытие Банк Арену».

«Добро пожаловать в Москву, Шамар!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Николсон заключил со «Спартаком» контракт, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел за «Шарлеруа» 18 матчей, забив 13 мячей.

Ранее защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов французского «Марселя». Контракт игрока красно-белых с московским клубом заканчивается летом.

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