Американская ExxonMobil купит почти 50% норвежской Biojet

Ирвинг, 11 января. Крупный пакет ценных бумаг норвежского производителя биотоплива отойдет ExxonMobil.

Компания из Норвегии Biojet AS намеревается создавать биотопливо, используя для этого отходы лесной промышленности. Деятельность фирмы заинтересовала один из крупнейших нефтяных концернов мира — ExxonMobil.

Американский гигант принял решение о приобретении 49,9% акций норвежской организации, которая запланировала возвести пять биотопливных заводов. Biojet собирается запустить производство уже в 2025 году на территории деревни Фоллум.

Предполагается, что после покупки доли в Biojet, концерн из Соединенных Штатов получит возможность приобретать до 3 млн баррелей биотоплива ежегодно.

«Соглашение с Biojet расширяет операции ExxonMobil в сфере производства низкоуглеродного топлива для транспортного сектора», — прокомментировал сделку президент подразделения ExxonMobil Fuels and Lubricants Ян Карр.

Начиная с 2000 года, ExxonMobil вложила уже свыше 10 млрд долларов в проведение исследований и разработок наравне с применением решений в области низкоуглеродной энергетики.

Недавно нефтяная компания заявила об обнаружении двух масштабных шельфовых месторождений черного золота. Они были найдены около побережья Гайаны.