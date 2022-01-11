Ученые из Института археологии Зинмана обнаружили редкую фреску с крещением Иисуса Христа

Иерусалим, 11 января. Фреску с изображением Иисуса Христа обнаружили археологи в заброшенной церкви посреди пустыни Негев в крупной деревне Шивта, постройки которой относятся к раннехристианскому периоду.

Деревня была основана во II веке нашей эры, ее руины впервые были обнаружены в 1871 году. Лингвист Эдвард Генри исследовал развалы строения, но не разглядел настенных росписей. Предположительно, из-за наслоений вековой грязи в высокого расположения фрески.

Первой изображение Иисуса Христа заметила историк искусства, доктор Эмма Мааян-Фанар из Института археологии Зинмана. На фреске изображена сцена Крещения, видны фигуры Иисуса и Иоанна Крестителя.

На изображении четко видно лицо Иисуса. На росписи он показан как молодой человек с короткими кудрявыми волосами, овальным лицом и крупным носом. Ученые отправили материалы руин и росписей для исследования и подтверждения датировки, пишет издание Planet Today.

Группа египетских рабочих обнаружила артефакт, относящийся к эпохе фараона Рамзеса II. Специалисты государственной службы, занимающейся очисткой сточных вод, случайно нашли камень во время работы в районе Аль-Канатер в провинции Кальюбия. Находку передали ученым, которые установили, что ей более трех тысяч лет.