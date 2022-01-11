Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 20:45
20:44
Общество
Опубликован кадр с Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»
20:44
Экономика
США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки
20:43
Общество
Адвокат Некрасов объяснил, как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме
20:41
Общество
Петербургский художник Лемтыбож сломал ногу из-за гололеда
20:40
Общество
Житель Петербурга пожаловался на огромную кучу снега на тротуаре Боровой улицы
20:40
Общество
Преподаватели дали советы выпускникам по выбору профессии после 11 класса
20:40
Происшествия
Водитель грузовика протаранил трамвай на перекрестке в Приморском районе
20:38
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек при пожаре в жилом доме в Апатитах
20:38
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему НАТО никогда открыто не откажется от Украины
20:36
Происшествия
Челябинский СК начал проверку после поступления избитого младенца в больницу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые из Института археологии Зинмана обнаружили редкую фреску с крещением Иисуса Христа

Наука
Ученые из Института археологии Зинмана обнаружили редкую фреску с крещением Иисуса Христа
pixabay.com

Иерусалим, 11 января. Фреску с изображением Иисуса Христа обнаружили археологи в заброшенной церкви посреди пустыни Негев в крупной деревне Шивта, постройки которой относятся к раннехристианскому периоду.

Деревня была основана во II веке нашей эры, ее руины впервые были обнаружены в 1871 году. Лингвист Эдвард Генри исследовал развалы строения, но не разглядел настенных росписей. Предположительно, из-за наслоений вековой грязи в высокого расположения фрески.

Первой изображение Иисуса Христа заметила историк искусства, доктор Эмма Мааян-Фанар из Института археологии Зинмана. На фреске изображена сцена Крещения, видны фигуры Иисуса и Иоанна Крестителя.

На изображении четко видно лицо Иисуса. На росписи он показан как молодой человек с короткими кудрявыми волосами, овальным лицом и крупным носом. Ученые отправили материалы руин и росписей для исследования и подтверждения датировки, пишет издание Planet Today.

Группа египетских рабочих обнаружила артефакт, относящийся к эпохе фараона Рамзеса II. Специалисты государственной службы, занимающейся очисткой сточных вод, случайно нашли камень во время работы в районе Аль-Канатер в провинции Кальюбия. Находку передали ученым, которые установили, что ей более трех тысяч лет.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые из Института археологии Зинмана обнаружили редкую фреску с крещением Иисуса Христа
иисус христос археология фрески
Комментировать