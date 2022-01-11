Дочь Михаила Турецкого объяснила, почему сделала аборт после известия о диагнозе ребенка

Москва, 11 января. Старшая дочь Михаила Турецкого, основателя и руководителя арт-групп «Хора Турецкого» и SOPRANO Наталья узнала о страшном диагнозе своего еще не рожденного ребенка и решилась на аборт.

Турецкая на своей странице в Instagram рассказала, почему решила принять сложное, но очень взвешенное решение. Неинвазивный пренатальный ДНК-тест показал, что у плода высокий риск родиться с синдромом Дауна. Женщина срочно отправилась на консультацию к генетику, где диагноз ребенка подтвердился.

Она не могла даже подумать, что такая ужасная новость свалится на семью в 2022 году, который она встречала очень счастливой. Турецкая призналась, что исход событий для нее однозначный.

«Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще — мы не вечны, кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство. Это спасение», — объяснила Турецкая.

Дочь Михаила Турецкого всегда мечтала стать многодетной мамой. Ради рождения третьего ребенка она решилась на процедуру ЭКО и со второй попытки ей удалось забеременеть. Новость о генетическом отклонении малыша повергла женщину в шок.

Ирина Мирошниченко призналась, что в молодости также сделала аборт. Актриса считала, что ребенок помешает будущей карьере. Познать радость материнства ей так и не удалось.