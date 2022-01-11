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Новый сезон «Эйфории» побил рекорд HBO Max по просмотрам

Общество
Новый сезон «Эйфории» побил рекорд HBO Max по просмотрам
Кадр из сериала «Эйфория»

Лос-Анджелес, 11 января. Новый сезон сериала «Эйфория» привлек рекордное число зрителей на стриминговом сервисе HBO Max. Продолжение проекта с Зендеей в главной роли стало самой успешной премьерой на платформе.

Первая серия второго сезона «Эйфории» вышла 9 января и собрала 2,4 миллиона зрителей, передает Deadline. Это самый высокий показатель с момента начала работы сервиса HBO Max. Стартовый эпизод первого сезона, вышедшего на канале HBO летом 2019 года, набрал в разы меньше просмотров.

По данным СМИ, из-за ажиотажа после премьеры второго сезона «Эйфории» в работе приложения HBO Max наблюдались сбои. Последний эпизод продолжения покажут 28 февраля.

«Эйфория» — это молодежная драма, в которой Зендея играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Главная героиня борется с наркозависимостью, депрессией и пытается найти свое место в мире.

Зендея сделала важное заявление перед стартом нового сезона «Эйфории». Она призвала смотреть продолжение только в случае, если зрителю комфортно.

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сериал HBO Max эйфория
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