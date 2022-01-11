Всемирный банк: рост российского ВВП замедлится в 2022 году до 2,4%

Вашингтон, 11 января. Рост ВВП России замедлится в наступившем году до 2,4%. Такой прогноз содержится в январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики».

В следующем году рост российской экономики сможет замедлиться еще заметней — до 1,8%, отмечается в документе.

«В Российской Федерации, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2022 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2,4% по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса», — прогнозируют аналитики.

Экономика РФ близка к состоянию перегрева, сделал ранее заявление глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. По его мнению, обеспечить дальнейший рост ВВП страны прежде всего можно за счет роста производительности труда.