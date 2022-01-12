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Украина мечется: что подтолкнуло Зеленского к готовности урегулировать конфликт в Донбассе

Политика
Украина мечется: что подтолкнуло Зеленского к готовности урегулировать конфликт в Донбассе
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно осознал, что «пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта» в Донбассе. Для этого необходимо выработать решения на новом саммите «нормандской четверки». Как сказал в беседе с ФАН политический эксперт Владимир Джаралла, столь резкая смена риторики обусловлена попытками сориентироваться в новой ситуации, где Россия и США сели за стол переговоров.

«Очевидно, что Зеленский начал метаться, поскольку увидел, что такое настоящая большая игра и что происходит, когда серьезные дяди начинают обсуждать серьезные проблемы. Диалог между Россией и США стимулировал активность европейского сегмента. Советники президента Франции и Германии побывали в России, а также на Украине. Даже по небольшому количеству информации, которая доступна, очевидно, что в этот раз они внимательно выслушали позицию России и [учли] те факты, что Украина игнорирует и саботирует все принятые ранее решения», — уверен эксперт.

Украина мечется: что подтолкнуло Зеленского к готовности урегулировать конфликт в Донбассе
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По мнению политолога, украинская сторона явно уловила этот сигнал и теперь в срочном порядке пытается сориентироваться в ситуации. Именно поэтому на практическом уровне составлены документы, которые отражают, как Украина выполняет взятые на себя ранее обязательства, а в публичном поле вновь появился Зеленский.

«Если раньше Зеленский хотел на публике показать, какой он важный и с какими серьезными людьми встречается на равных, то сейчас он уже готов к тому, чтобы начать рассуждать о мире. В данном случае он в очередной раз продемонстрировал слабость. Это показатель того, как надо разговаривать с этой публикой. О практической реализации договоренностей говорить еще рано. На данный момент главное — позицию России услышали, а какие выводы и шаги предпримет Запад, увидим в ближайшем будущем», — добавил Джаралла.

То, что переговоры России и США стали очевидным звоночком для Украины, отмечают и другие эксперты. Так, политолог Виталий Кулик считает, когда ведущие мировые державы садятся за стол переговоров о стабилизации глобальной обстановки, это означает только одно — передел сфер влияния. А для официального Киева это повод тревожно засуетиться.
 

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Все новости / Политика / Украина мечется: что подтолкнуло Зеленского к готовности урегулировать конфликт в Донбассе
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