Европейские регуляторы могут заблокировать слияние Daewoo и Hyundai на судостроительном рынке

Лондон, 11 января. Регуляторы Европейского союза не желают допускать слияния крупнейших мировых судостроительных предприятий в единую фирму из-за боязни ущерба конкуренции, пишет Financial Times.

Мощные корпорации по производству судов в виде Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering собираются превратиться в одну структуру еще с февраля 2019 года и с тех пор собирают разрешения различных регуляторов по всему миру.

Соответствующая сделка оценивается примерно в 2 млрд долларов, однако британские журналисты считают, что в Европе ее могут не пропустить. В ЕС полагают, что подобное объединение может серьезно ударить по конкуренции в сегменте.

На данный момент трансформацию компаний поддержали регуляторы Китая, Казахстана и Сингапура. Помимо этого, Daewoo и Hyundai должны получить одобрения в Евросоюзе, Южной Корее и Японии.

Согласно подсчетам исследовательской организации Clarksons Research, указанные концерны на двоих занимают 60% глобального рынка морских грузоперевозок. Примечательно, что в Hyundai Heavy убеждены в успехе сделки и одобрении ЕС.

«Невозможно оценить доминирование на судостроительном рынке по одному только размеру доли в нем, а структура этого рынка затрудняет возможность для какой-то одной компании его монополизировать», — рассказали изданию в корпорации.

Россия также постепенно наращивает потенциал в сфере судостроения. Представители Российской Федерации обсуждают инициативы по развитию сегмента с коллегами из Египта.