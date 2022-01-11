Кинотеатры недополучили в 2021 году 15 млрд рублей кассовых сборов

Москва, 11 января. Российские кинотеатры в 2021 году недополучили около 15 млрд рублей по сравнению с докризисным 2019 годом, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

Кассовые сборы кинотеатров по итогам 2019 года составили 55,4 млрд рублей, а на конец прошлого года — 40,7 млрд. Половина выручки со сборов идет кинотеатрам, а другая - продюсерам и прокатчикам, объяснил Березин. Он добавил, что примерно такую же сумму учреждения кинопроката получают за счет продажи закусок и напитков. Однако, по словам представителя индустрии, посещаемость относительно 2019 года в прошлом году была ниже на треть.

«Говорить о том, что рынок кинотеатров восстановился, пока преждевременно, пока достаточно сложный период, многое будет зависеть от того, что будет в этом году», — рассказал Олег Березин.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала о необходимости для российских кинематографистов перенять опыт западных коллег. Она считает, что правительство должно активнее продвигать отечественные картины на зарубежном рынке.