Стихийные бедствия унесли жизни почти 700 человек в США в 2021 году

Вашингтон, 11 января. В результате стихийных бедствий в 2021 году в США погибло 688 человек. Показатель превышает итоги 2020 года на 262 человека.

Nearly 700 people died due to natural disasters in the contiguous United States (excluding Alaska and Hawaii) in 2021 -- more than double the total in 2020, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) said in a report https://t.co/YUPT1kaAC0 — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2022

Всего за год в стране произошло порядка 20 стихийных бедствий, ущерб от которых составил один миллиард долларов. Речь идет про четыре урагана, три торнадо, два наводнения, лесные пожары и засухи.

Сильные холода оставили миллионы американцев без электричества в феврале 2021 года. Тогда минусовая температура охватила огромные территории США и проникла даже на юг Мексики. В конце августа ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива, вызвав сильные наводнения. Стихия затопила подвалы и заблокировала работу нью-йоркского метро.

Ведущий экономист программы по климату и энергетике Союза ученых Рейчел Клитус назвала статистику «отрезвляющей» для некоторых категорий населения страны.

«Экстремальные погодные и климатические катастрофы ударили и продолжают бить по некоторым людям сильнее, чем по другим. Сообщества с низким уровнем дохода часто несут на себе основную тяжесть их последствий», — сказала она.

В сентябре американцы обвинили власти США в отсутствии поддержки после урагана «Ида». Стихия разрушила инфраструктуру и дома в штатах Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.