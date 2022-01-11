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Стихийные бедствия унесли жизни почти 700 человек в США в 2021 году

Весь мир
Стихийные бедствия унесли жизни почти 700 человек в США в 2021 году
Global Look Press  /  COVER Images / Keystone Press Agency

Вашингтон, 11 января. В результате стихийных бедствий в 2021 году в США погибло 688 человек. Показатель превышает итоги 2020 года на 262 человека.

Всего за год в стране произошло порядка 20 стихийных бедствий, ущерб от которых составил один миллиард долларов. Речь идет про четыре урагана, три торнадо, два наводнения, лесные пожары и засухи.

Сильные холода оставили миллионы американцев без электричества в феврале 2021 года. Тогда минусовая температура охватила огромные территории США и проникла даже на юг Мексики. В конце августа ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива, вызвав сильные наводнения. Стихия затопила подвалы и заблокировала работу нью-йоркского метро.

Ведущий экономист программы по климату и энергетике Союза ученых Рейчел Клитус назвала статистику «отрезвляющей» для некоторых категорий населения страны.

«Экстремальные погодные и климатические катастрофы ударили и продолжают бить по некоторым людям сильнее, чем по другим. Сообщества с низким уровнем дохода часто несут на себе основную тяжесть их последствий», — сказала она.

В сентябре американцы обвинили власти США в отсутствии поддержки после урагана «Ида». Стихия разрушила инфраструктуру и дома в штатах Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

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