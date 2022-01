Стихийные бедствия унесли жизни почти 700 человек в США в 2021 году

Вашингтон, 11 января. В результате стихийных бедствий в 2021 году в США погибло 688 человек. Показатель превышает итоги 2020 года на 262 человека.

Nearly 700 people died due to natural disasters in the contiguous United States (excluding Alaska and Hawaii) in 2021 -- more than double the total in 2020, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) said in a report https://t.co/YUPT1kaAC0