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Ливия вернет вывезенную в США контрабандой статую греческой богини Персефоны
Весь мир
Ливия вернет вывезенную в США контрабандой статую греческой богини Персефоны
wikipedia.org  /  Gary Todd /CC0

Триполи, 11 января. Посольство Ливии в Вашингтоне инициировало процесс по возвращению контрабандно вывезенного в США артефакта — мраморной статуи греческой богини Персефоны. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического представительства.

Согласно пресс-службе ведомства, управление по борьбе с торговлей антиквариатом в Нью-Йорке проинформировало их о том, что федеральное расследование в отношении похищенной статуи завершено. Монумент украден из восточного ливийского города Шахат и незаконно вывезен в Соединенные Штаты.

«Неизвестный попытался продать артефакт на аукционе во время выставки в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Посольство Ливии отметило, что расследование длилось почти три года и привело к широкому сотрудничеству с Государственным департаментом США для обеспечения возвращения статуи на родину. Временный поверенный в делах Халед Дайф отправится в Нью-Йорк для участия в официальной церемонии передачи, запланированной на 12 января.

В ведомстве добавили, что это уже второй вывезенный артефакт, возвращенный в североафриканское государство за последние годы. Согласно пресс-релизу Британского музея, несколько лет назад в лондонском аэропорту Хитроу изъята фигурка II века до н. э., которую пытались незаконно провести в Европу.

МВД Ливии и Бразилии ранее договорились объединить усилия в борьбе с контрабандой артефактов и наркотиков. Во время встречи стороны обсудили механизм расследования краж и перевозку реликвий на родину.

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сша ливия артефакт
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