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Футболист катарской «Аль-Вакры» Кулибали перенес сердечный приступ во время матча

Спорт
Футболист катарской «Аль-Вакры» Кулибали перенес сердечный приступ во время матча
Global Look Press  /  Panoramic

Доха, 11 января. Защитник клуба «Аль-Вакра» Усман Кулибали перенес сердечный приступ во время матча 13-го тура чемпионата Катара по футболу.

Матч чемпионата Катара, в котором «Аль-Райян» принимал «Аль-Вакру», был прерван в первом тайме. Защитник гостевой команды Усман Кулибали перенес сердечный приступ во время игры.

Игроку «Аль-Вакры» экстренно оказали первую помощь, после чего госпитализировали в больницу. Сейчас Кулибали чувствует себя нормально. Матч 13-го тура чемпионата Катара был доигран и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Ранее КХЛ не стала приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято в ходе видеоконференции, в котором приняли участие представители лиги и клубов.

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футбол катар сердечный приступ кулибали
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