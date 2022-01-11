Постер фильма «Елки-8» оказался копией работы норвежского фотографа

Осло, 11 января. Постер российской новогодней комедии «Елки-8» мог оказаться плагиатом работы норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала. При сравнении двух изображений наблюдается заметное сходство.

Дирдал опубликовал постер восьмых «Елок» на своей странице в Facebook. Рядом он разместил свою открытку, созданную еще в 2015 году. Постер российской комедии оказался копией снимка норвежского фотографа.

На обоих изображениях люди, одетые в зеленые костюмы, выстроились в виде елки, украшенной сиреневой мишурой. И на афише, и на снимке герои держат в руках свечи, а на «макушке елки» расположена звезда. Дирдал в шутку назвал такое сходство подтверждением ценности своего творчества.

«Есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — поделился фотограф.

Prt Scr facebook.com / Stig Håvard Dirdal

На постере «Елок-8» наверху оказалась певица и телеведущая Ольгу Бузова, принявшая участие в съемках. На премьере комедии она рассказала, как страдает от неудачных отношений.