Живущий в США секс-символ СССР Олег Видов кормил детей актрисы Антоненко

Москва, 11 января. Актриса Елена Антоненко стала гостьей нового выпуска программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Она рассказала о своей жизни в США и неоценимой помощи, которую ей оказал коллега Олег Видов.

По словам Антоненко, для русской диаспоры Видов считался магнатом в Голливуде. Он любил всех, кто был как-то связан с Москвой, и часто приглашал к себе в гости. Когда артистка только переехала в США, то остро нуждалась в поддержке.

«Еще не нашла места, где буду жить. Он всегда мог накормить меня с детьми. Спрашивал, есть ли у нас продукты. Если бы он не был влюблен, то не приглашал меня», — поделилась Антоненко с Малаховым.

Видов стал известным, будучи студентом ВГИКа, за время учебы он успел сняться в восьми картинах. Однако настоящая популярность к нему пришла после выхода фильма «Всадник без головы». Актера признали настоящим секс-символом советского кино.

В конце восьмидесятых Видов эмигрировал в США, где женился на журналистке Джоан Борстин. Он снимался в Голливуде и хорошо зарабатывал. Актера не стало в мае 2017 года.

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