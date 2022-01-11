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Живущий в США секс-символ СССР Олег Видов кормил детей актрисы Антоненко

Общество
Живущий в США секс-символ СССР Олег Видов кормил детей актрисы Антоненко
Кадр из фильма «Всадник без головы»

Москва, 11 января. Актриса Елена Антоненко стала гостьей нового выпуска программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Она рассказала о своей жизни в США и неоценимой помощи, которую ей оказал коллега Олег Видов.

По словам Антоненко, для русской диаспоры Видов считался магнатом в Голливуде. Он любил всех, кто был как-то связан с Москвой, и часто приглашал к себе в гости. Когда артистка только переехала в США, то остро нуждалась в поддержке.

«Еще не нашла места, где буду жить. Он всегда мог накормить меня с детьми. Спрашивал, есть ли у нас продукты. Если бы он не был влюблен, то не приглашал меня», — поделилась Антоненко с Малаховым.

Видов стал известным, будучи студентом ВГИКа, за время учебы он успел сняться в восьми картинах. Однако настоящая популярность к нему пришла после выхода фильма «Всадник без головы». Актера признали настоящим секс-символом советского кино.

В конце восьмидесятых Видов эмигрировал в США, где женился на журналистке Джоан Борстин. Он снимался в Голливуде и хорошо зарабатывал. Актера не стало в мае 2017 года.

Ранее актриса Ирина Алферова похвалила юмориста Сергея Светлакова, продюсировавшего картину «Старые шишки». По ее словам, он очень ответственно подошел к своей работе.

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актриса видов антоненко
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