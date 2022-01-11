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Ливанская валюта подешевела на 15 процентов с начала 2022 года

Весь мир
Ливанская валюта подешевела на 15 процентов с начала 2022 года
Федеральное агентство новостей  / 

С начала 2022 года национальная валюта Ливана потеряла еще 15% своей стоимости. Сейчас, на фоне продолжающегося экономического кризиса, курс ливанского фунта по отношению к доллару США составляет уже 32 750 к 1.

В связи с этими событиями накануне вечером в разных районах ближневосточного государства граждане в очередной раз вышли на улицы с протестами и выразили свое негодование по поводу продолжающихся финансовых проблем, роста нищеты и неэффективности работы правительства, неспособного выбраться из политического тупика. Это привело к новым блокировкам дорог, сожжению шин и другим проявлениям народного недовольства.

Например, протестующие перекрыли центральную площадь Аль-Нур в Триполи и проезд к дворцу Хальба в Аккаре. Блокировка транспортных артерий была также произведена в центральных районах городов Бейрут, Сайда и Бекаа.

Согласно существующим прогнозам, в ближайшее время доллар может увеличиться в цене до 40 и более тысяч ливанских фунтов. В связи с этим у автозаправочных станций выстроились большие очереди — граждане хотели закупиться бензином до нового скачка цен.

Аун добивается переговоров

На фоне нового обесценивания валюты и народных выступлений президент Ливана Мишель Аун в понедельник и вторник провел ряд встреч. Он намерен добиться запуска конференции по национальному диалогу и хочет собрать противоборствующие политические силы для обсуждения экономического кризиса и других вопросов, однако пока заручился лишь поддержкой своих близких союзников.

«В лучшие времена призыв к диалогу нормален и необходим. А в период трудностей, давления и препирательств более чем необходимо не прекращать контактов», — сказал после встречи с президентом Мухаммад Раад, законодатель от «Хезболлы», влиятельной шиитской военно-политической группы, которая состоит в союзе с партией Ауна «Свободное патриотическое движение».

Ливанская валюта подешевела на 15 процентов с начала 2022 года
Федеральное агентство новостей /

Другие фракции, в том числе соперники президента из христианской общины, отвергли предложение о переговорах. Некоторые противники инициативы главы государства выразили мнение о том, что соответствующая конференция должна подождать до мая, когда в Ливане пройдут парламентские выборы. Другие фракции не исключают проведения переговоров в ближайшее время, однако настаивают на том, что сначала должен собраться кабинет министров.

Политический коллапс

От сформированного в прошлом году правительства ждут решительных шагов, направленных на возобновление переговоров с Международным валютным фондом. Тем не менее новый кабмин не собирался уже почти три месяца из-за разногласий, спровоцированных спорами о расследовании взрывов в порту Бейрута, произошедших в 2020 году. Эта трагедия в свое время спровоцировала не только разрушение части столицы, но и повлекла за собой обострение кризиса, отставку правительства и паралич власти.

Назначенный в 2021 году судья Тарек Битар был намерен привлечь к ответственности за произошедшее ряд государственных и общественных деятелей, даже министров, однако это становится причиной острых разногласий, еще более тормозящих процесс. Ливанская политическая элита разделилась: часть людей требует дать ход дальнейшему расследованию, а другие хотят отставки блюстителя закона из-за его предполагаемой предвзятости. Последние идут на решительные меры, вплоть до митингов и судебных исков.

Все эти процессы отвлекают законодателей и министров от решения насущных проблем простых ливанцев. Начиная с 2019 года национальная валюта потеряла уже более 90% своей стоимости. До кризиса курс ливанского фунта по отношению к доллару составлял 1500 к 1.

Нынешнюю активность Мишеля Ауна в данном случае можно объяснить и тем фактом, что его шестилетний срок на посту президента заканчивается уже в конце этого года, что вносит дополнительную неопределенность в политические перспективы Республики Ливан.

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экономика ливан кризис валюта
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