Ливанская валюта подешевела на 15 процентов с начала 2022 года

С начала 2022 года национальная валюта Ливана потеряла еще 15% своей стоимости. Сейчас, на фоне продолжающегося экономического кризиса, курс ливанского фунта по отношению к доллару США составляет уже 32 750 к 1.

В связи с этими событиями накануне вечером в разных районах ближневосточного государства граждане в очередной раз вышли на улицы с протестами и выразили свое негодование по поводу продолжающихся финансовых проблем, роста нищеты и неэффективности работы правительства, неспособного выбраться из политического тупика. Это привело к новым блокировкам дорог, сожжению шин и другим проявлениям народного недовольства.

Lebanon currency loses more than 15% of its value in the 11 days since 2022 began.



"You would like to believe that you can be hopeful, but there is no hope," said Beirut store-owner Abdel-Rahman Shaar. https://t.co/WoozqbrRbB — Timour Azhari (@timourazhari) January 11, 2022

Например, протестующие перекрыли центральную площадь Аль-Нур в Триполи и проезд к дворцу Хальба в Аккаре. Блокировка транспортных артерий была также произведена в центральных районах городов Бейрут, Сайда и Бекаа.

Согласно существующим прогнозам, в ближайшее время доллар может увеличиться в цене до 40 и более тысяч ливанских фунтов. В связи с этим у автозаправочных станций выстроились большие очереди — граждане хотели закупиться бензином до нового скачка цен.

Protesters took to the streets in several areas of the country on Monday night, burning tires and voicing anger at the dire economic situation amid political deadlockhttps://t.co/2Zaw89KjXj — The New Arab (@The_NewArab) January 11, 2022

Аун добивается переговоров

На фоне нового обесценивания валюты и народных выступлений президент Ливана Мишель Аун в понедельник и вторник провел ряд встреч. Он намерен добиться запуска конференции по национальному диалогу и хочет собрать противоборствующие политические силы для обсуждения экономического кризиса и других вопросов, однако пока заручился лишь поддержкой своих близких союзников.

«В лучшие времена призыв к диалогу нормален и необходим. А в период трудностей, давления и препирательств более чем необходимо не прекращать контактов», — сказал после встречи с президентом Мухаммад Раад, законодатель от «Хезболлы», влиятельной шиитской военно-политической группы, которая состоит в союзе с партией Ауна «Свободное патриотическое движение».

Федеральное агентство новостей /

Другие фракции, в том числе соперники президента из христианской общины, отвергли предложение о переговорах. Некоторые противники инициативы главы государства выразили мнение о том, что соответствующая конференция должна подождать до мая, когда в Ливане пройдут парламентские выборы. Другие фракции не исключают проведения переговоров в ближайшее время, однако настаивают на том, что сначала должен собраться кабинет министров.

Политический коллапс

От сформированного в прошлом году правительства ждут решительных шагов, направленных на возобновление переговоров с Международным валютным фондом. Тем не менее новый кабмин не собирался уже почти три месяца из-за разногласий, спровоцированных спорами о расследовании взрывов в порту Бейрута, произошедших в 2020 году. Эта трагедия в свое время спровоцировала не только разрушение части столицы, но и повлекла за собой обострение кризиса, отставку правительства и паралич власти.

Назначенный в 2021 году судья Тарек Битар был намерен привлечь к ответственности за произошедшее ряд государственных и общественных деятелей, даже министров, однако это становится причиной острых разногласий, еще более тормозящих процесс. Ливанская политическая элита разделилась: часть людей требует дать ход дальнейшему расследованию, а другие хотят отставки блюстителя закона из-за его предполагаемой предвзятости. Последние идут на решительные меры, вплоть до митингов и судебных исков.

Lebanon's cabinet is deadlocked as Hezbollah and fellow Shia party Amal urge that Tarek Bitar be removed from his role as the judge probing last August's deadly Beirut port explosion. ????https://t.co/obMixbfrV0 — The New Arab (@The_NewArab) December 31, 2021

Все эти процессы отвлекают законодателей и министров от решения насущных проблем простых ливанцев. Начиная с 2019 года национальная валюта потеряла уже более 90% своей стоимости. До кризиса курс ливанского фунта по отношению к доллару составлял 1500 к 1.

Нынешнюю активность Мишеля Ауна в данном случае можно объяснить и тем фактом, что его шестилетний срок на посту президента заканчивается уже в конце этого года, что вносит дополнительную неопределенность в политические перспективы Республики Ливан.