Аналитики ожидают укрепления рубля к концу 2022 года

Москва, 11 января. Аналитики считают, что курс рубля сохранит свою стабильность к концу 2022 года. Это связано со снижением геополитической напряженности и увеличением стоимости топлива, в первую очередь газа, сообщает «Лента.ру».

Доллар может стоить 67 рублей, а евро — 72 рубля, максимум — цена доллара будет 80 рублей, а евро — 79-87 рублей. К концу года стоимость доллара должна остановиться на отметке 73,4 рубля, а евро — 79,5 рубля.

«При плавающем режиме валютный курс всегда соответствует фундаментальным факторам, и мы скорее предлагаем рассуждать в терминах того, насколько сами фундаментальные факторы — прежде всего суверенный риск и цены сырья — находятся на равновесных уровнях. Мы оцениваем сложившийся уровень суверенного риска как завышенный против исторической нормы», — заявил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов уверен, что в 2022 году рубль по-прежнему будет оставаться недооцененной валютой. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин надеется, что российские активы продолжат быть привлекательными для зарубежных инвесторов из-за достаточно высоких ставок.

Аналитики «Тинькофф инвестиций» уверены, что в 2022 году будет мало рисков, которые могут повлиять на ослабление курса рубля. В пользу его укрепления говорят возможность сохранения высоких цен на сырье и жесткая политика ЦБ РФ.

Далеко не всем выгодно укрепление курса рубля. Экспортерам, наоборот, выгодно ослабление российской валюты, поскольку у них расходы в рублях, а доходы в иностранной валюте.