Три тысячи военнослужащих ЗВО проведут учения на западе России

Санкт-Петербург, 11 января. Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) вышли на учения, которые состоятся на полигонах в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях.

К маневрам на западе России привлекли примерно три тысячи бойцов, сообщили в пресс-службе ЗВО. Военнослужащие отработают контрольные стрельбы из стрелкового оружия, учебные бои, устройство и оборону опорных пунктов, проведение маршей и прочее.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна не откажется от проведения военных маневров на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.