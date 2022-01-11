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Европарламент выберет нового председателя 18 января

Политика
Европарламент выберет нового председателя 18 января
pixabay.com

Брюссель, 11 января. Выборы нового главы Европейского парламента запланированы на 18 января. Сейчас функции его председателя выполняет первый заместитель спикера ЕП.

После смерти руководителя Европарламента Давида Сассоли в Брюсселе были приспущены флаги.

Итальянский политик Сассоли умер в возрасте 65 лет. Он попал в Европейский парламент еще в 2009 году по списку Демократической партии. Председателем ЕП Сассоли избрали в 2019 году.

До этого стало известно, что Давид Сассоли 26 декабря был госпитализирован из-за осложнений, вызванных дисфункцией иммунной системы. В середине декабря выяснилось, что политик не станет выставлять свою кандидатуру на пост главы ЕП.

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