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Bangui Matin: французские самолеты вторглись в воздушное пространство ЦАР

Весь мир
Bangui Matin: французские самолеты вторглись в воздушное пространство ЦАР
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Банги, 11 января. Французские военные самолеты нарушили воздушные границы Центральноафриканской Республики. В небе над деревней Среднее Сидо замечен истребитель Mirage, сообщило издание Bangui Matin со ссылкой на заявления очевидцев.

«Местное население испугали взрывы и сильный грохот, который распространялся после пролета авиации. Гражданские возмущены тем, что иностранные суда не уважают суверенитет и вторгаются на территорию страны», — пишут сотрудники СМИ.

По данным издания, это далеко не первый случай, когда иностранные ударные самолеты незаконно пересекают границы республики. В начале сентября 2021 года два истребителя, принадлежащих ВВС Чада, пролетели над джунглями на высоте около 1000 метров. Пилоты выполнили несколько заходов, нацелившись для учебного бомбометания на ближайшие населенные пункты.

«Ни для кого не секрет, что Нджамена является марионеткой Парижа, который всеми силами старается сохранить влияние в регионе и разрабатывает планы по вторжению в ЦАР. В настоящее время мы видим, как их авиация ведет незаконную разведку границ нашей страны», — говорится в статье Bangui Matin.

Ранее стало известно, что правительство Чада продолжает подготовку ко вторжению на территорию Центральноафриканской Республики. Так, в четырех километрах к северо-западу от деревни Среднее Сидо появилась временная военная база, на которой происходит концентрация боевиков.

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