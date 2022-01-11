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Алексей Воробьев признался, что инсульт сильно повлиял на его жизнь

  /   Обновлено: 11 января 2022 18:54
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев признался, что инсульт сильно повлиял на его жизнь
vk.com  /  Алексей Воробьев

Москва, 11 января. Певец и актер Алексей Воробьев рассказал, как живет после инсульта. Артист признался, что случившееся очень сильно повлияло на его деятельность и другие сферы.

Воробьев предполагает, что его жизнь могла сложиться совсем по-другому, если бы не инсульт. Восемь лет назад исполнитель хита «Сумасшедшая» впервые приехал в США, не зная языка, потому что заключил контракт с RedOne, который на тот момент был продюсером Леди Гаги. Артист записывал первый американский альбом, когда с ним произошла трагедия.

«А через год у меня случился обширный инсульт, что полностью остановило всю мою деятельность. И очень сильно повлияло на мою жизнь», — поделился певец в интервью главреду OK! Вадиму Вернику.

Актер думал, что никогда не сможет вернуться на сцену, поэтому начал искать место по другую сторону камеры. Так он научился монтировать, стал писать сценарии и попробовал себя в качестве режиссера. Воробьев снял свою первую короткометражку, которую отметили на многих фестивалях.

«Я понимал, что той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось все больше», — приводит слова артиста Teleprogramma.pro.

Ранее инсульт перенесла актриса Елена Проклова. Звезда отечественного кино рассказала о своем состоянии после госпитализации.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Воробьев признался, что инсульт сильно повлиял на его жизнь
воробьев певец инсульт
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