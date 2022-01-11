Как в Латвии на «российских шпионов» охотились

Ретроспективный анализ уголовных дел, заведенных в Латвии за «шпионаж в пользу Москвы», показывает, что все они куда больше напоминают охоту на ведьм, чем реальную борьбу с сотрудниками иностранных разведок.

Латышское информагентство LETA сообщило, что в прошлом году в республике были задержаны два человека по подозрению в многолетнем сотрудничестве с разведывательными службами России. По мнению местных контрразведчиков, задержанные собирали информацию о вооруженных силах республики и размещенной в стране батальонной тактической группе НАТО, которую потом передавали сотрудникам российских спецслужб на территории Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

30 декабря 2021 года в отношении задержанных были официально заведены два независимых друг от друга уголовных дела. В интересах следствия более подробная информация прессе не предоставляется.

За последние пять лет в Латвии прогремели уже шесть шпионских скандалов с участием России, четыре из которых освещались публично. Их анализ показывает, что новые заявления Риги о поимке российских шпионов выглядят пока не очень правдоподобно и убедительно.

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о том, как в прибалтийской республике фабриковали дела против людей, вешая на них ярлык «российских шпионов».

Три года за фотографию танка

Первым пойманным в Латвии «российским шпионом» стал Александр Красноперов, работавший в местной железнодорожной компании VAS Latvijas Dzelzceļš.

По версии следствия, с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016-го Красноперов «по заданию российской разведки» фотографировал составы с военной техникой НАТО на ЖД станции Елгава и отправлял фотоматериалы своему контакту в России. За это ему грозило 10 лет лишения свободы.

В октябре 2016 года на время следствия железнодорожник был отправлен под стражу. Однако процесс затянулся и приговор был вынесен только в мае 2018-го. Александра приговорили к тюремному заключению на срок полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев. В декабре того же года приговор был ужесточен и Красноперова посадили уже на три года и два месяца с учетом времени, проведенного под стражей во время следствия.

При этом до сих пор остается непонятным, на основании чего было сделано заключение, что обычный сотрудник железной дороги является российским шпионом. Местные СМИ писали со ссылкой на адвоката Красноперова, что все свидетели обвинения версию следствия не поддержали. Более того, фотографии техники он также выкладывал в социальных сетях.

Сомнения насчет адекватности уголовного дела выражал и бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

«На платформе «Латвийской железной дороги» стоял танк, и работник компании его сфотографировал. Да уж, это серьезное преступление», — отмечал экс-дипломат.

Латышский фермер на службе России

Следующим публичным делом о деятельности российской разведки на территории Латвии стало уголовное дело против латышского фермера Юрия Стилве. Он якобы собирал в граничащем с Россией Алуксненском крае информацию военного характера и потом передавал ее представителю российской разведки в Брянске.

Якобы по заданию куратора Юрий должен был узнать, есть ли в Латвии американские танки Abrams, есть ли на военной базе в Алуксне преподаватели из США и готовят ли латвийских солдат в Алуксне для войны на Украине.

Первый пункт выглядит особенно абсурдно, учитывая, что американцы никогда не скрывали своего военного присутствия в республике и всю информацию о прибытии или убытии военной техники публиковали в Интернете. Еще один вопрос без ответа: на основании чего был сделан вывод, что человек, с которым Юрий якобы встречался в России, являлся сотрудником разведки?

Впрочем, после 8-месячного досудебного заключения Стилве свою вину признал и получил три года условно. После освобождения из тюрьмы он заявил, что оговорил себя под нажимом следователя, который предложил ему стандартную альтернативу: признаешься — освободим, поедешь домой к жене и детям, упрешься — будешь сидеть, причем долго.

Учитывая предыдущий случай с Александром Красноперовым, который только во время следствия провел за решеткой больше года из-за того, что следователи не могли собрать весомые доказательства, аргумент, действительно, мог быть убедительным.

Российский «супершпион»

Громким шпионским скандалом стало задержание в октябре 2018-го года 65-летнего ветерана латвийского министерства внутренних дел Олега Бурака. Обвинение было предъявлено по нескольким статьям, в том числе за «шпионаж в пользу России». Следствие заявило, что еще в начале 2000-х годов Бурак, занимая должность начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД, передавал российской разведке секретные сведения.

Латвия: экс-сотрудника МВД признали виновным в шпионаже https://t.co/sZJRPbKXof



Признан виновным в шпионаже в пользу России сотрудник МВД Латвии Олег Бурак pic.twitter.com/jyxRPahfOm — Матрица Свободы (@ua_myc) August 17, 2020

В августе 2020 года пенсионера приговорили к 15 годам лишения свободы. При этом на каком основании латвийские спецслужбы обвинили Олега в шпионаже до сих пор неизвестно. Все материалы уголовного дела засекречены якобы по соображениям безопасности. Он свою вину не признает.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Правдоподобность обвинений в адрес Бурака по сей день вызывает много вопросов. Особенно, учитывая тот факт, что Олег еще до выхода на пенсию более десяти лет назад неоднократно писал в соответствующие органы письма о фактах крупной коррупции в рядах латвийского МВД. По мнению осужденного, именно в этом и заключается причина его вдруг вскрывшегося «шпионажа»: достали нажитые за время службы враги.

Олег Бурак: я стал разменной монетой в неудержимой жажде власти и обогащений



https://t.co/Rp24TqVTTK — BALTNEWS (@BALTNEWS1) July 5, 2021

В октябре 2021 года Бурак в надежде добиться справедливости написал открытое письмо главе латвийского МВД Марии Голубевой и судье Рижского окружного суда Диану Думбре с просьбой расследовать системную коррупцию в латвийской полиции, указывая, что стал жертвой преследования со стороны коррупционеров в погонах. На 38 листах формата A4 он подробно расписал все известные ему коррупционные схемы и перечислил имена людей и названия латвийских частных предприятий, которые в них участвовали. На данный момент к какому-то результату это не привело.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Более того, Олег Бурак является активистом «Русского союза Латвии», традиционно выступающего против дискриминации русскоязычного меньшинства в республике. Организация провела уже 18 митингов с требованием опубликовать материала дела, чтобы общественность удостоверилась в обоснованности обвинений. На одной из таких акций экс-сотрудник латвийской прокуратуры Виктор Харламов подтвердил опасения заключенного и заявил, что, по его опыту, все дело о «российском шпионе» может быть шито белыми нитками и Бураку просто могли отомстить.

Жертва «латышской мафии»

Последним громким и еще не законченным делом о шпионаже в пользу России стал арест летом прошлого года бывшего министра внутренних дел Латвии, депутата Сейма от оппозиционной партии «Согласие» Яниса Адамсонса. В декабре было заведено официальное уголовное дело.

Экс-главу МВД Латвии заподозрили в шпионаже в пользу России. По версии следствия, депутат Сейма Янис Адамсонс в течение четырех лет передавал Москве информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе страны https://t.co/nA3GQXBApA — DW на русском (@dw_russian) June 10, 2021

С него сняли депутатскую неприкосновенность и обвинили в том, что последние четыре года, работая в парламентской комиссии по обороне, он якобы передавал российской разведке сведения о бюджете армии, военных закупках, состоянии восточной границы республики и о позиции стран Балтии в отношении проекта «Северный поток — 2». При этом доступа к секретной информации он не имел.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Хотя расследование еще продолжается, несколько дней назад Адамсонс был освобожден из тюрьмы под залог в размере 30 тыс. евро.

Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс, которого законодательный орган по просьбе Генеральной прокуратуры выдал для начала уголовного преследования за шпионаж в пользу России, вышел на свободу под залог в размере €30 тысяч, сообщает местное агентство LETA:https://t.co/iSlcQsU52K pic.twitter.com/muxTXyUMFG — ТАСС (@tass_agency) January 5, 2022

При более детальном рассмотрении этого дела становится очевидно сходство с историей Олега Бурака, уже осужденного на 15 лет. Дело в том, что Янис Адамсонс является очень известным в республике борцом с коррупцией в высших эшелонах власти. Многие эксперты и комментаторы пришли к выводу, что именно это и послужило поводом для ложного обвинения Яниса в шпионаже. В частности, такого мнения придерживается его помощник Армандс Калищукс.

«С 2010 года я работал его помощником, и эти инкриминируемые статьи не соответствуют психотипу Яниса Адамсонса. Тем более я не верю в его шпионаж. Почему не вызвали в СГБ меня, не допросили? Я очень критически смотрю на это дело. Я не назову преследование Адамсонса политическим делом — скорее это месть. Он многое знал о латвийских «бандитах в белых воротничках». Я думаю, им даже не нужно осудить его и отправить в тюрьму — они были бы рады, если бы он отдал концы в рижском СИЗО до суда», — отметил он.

В свою очередь, адвокат Адамсонса после освобождения под залог своего подопечного заявил, что депутат скорее похож не на Джеймс Бонда, а на комиссара Коррадо Каттани, который весь погружен в борьбу с мафией, с которой повязаны высокопоставленные персоны страны, и они, понятно, дают ему жесткий отпор.

Удобный инструмент

Таким образом, последние за пять лет случаи аресты «российских шпионов в Латвии» вызывают немало вопросов к объективности предъявленных заявлений. Все это больше напоминает какую-то не очень честную игру: Рига либо пытается привлечь к себе международное внимание, поймав какого-нибудь железнодорожника или фермера, либо использует тему «российских шпионов» для сведения счетов с неугодными.

Поэтому расследование нового шпионского скандала с задержанием двух человек за «работу на российскую разведку» должен быть максимально прозрачным со стороны Латвии. Из-за прошлых заслуг латышских контрразведчиков недоверие к подобным заявлениям возникает уже с первых секунд.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / terimakasih0 / jorono

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