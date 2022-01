Как в Латвии на «российских шпионов» охотились

Ретроспективный анализ уголовных дел, заведенных в Латвии за «шпионаж в пользу Москвы», показывает, что все они куда больше напоминают охоту на ведьм, чем реальную борьбу с сотрудниками иностранных разведок.

Латышское информагентство LETA сообщило, что в прошлом году в республике были задержаны два человека по подозрению в многолетнем сотрудничестве с разведывательными службами России. По мнению местных контрразведчиков, задержанные собирали информацию о вооруженных силах республики и размещенной в стране батальонной тактической группе НАТО, которую потом передавали сотрудникам российских спецслужб на территории Российской Федерации.

30 декабря 2021 года в отношении задержанных были официально заведены два независимых друг от друга уголовных дела. В интересах следствия более подробная информация прессе не предоставляется.

За последние пять лет в Латвии прогремели уже шесть шпионских скандалов с участием России, четыре из которых освещались публично. Их анализ показывает, что новые заявления Риги о поимке российских шпионов выглядят пока не очень правдоподобно и убедительно.

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о том, как в прибалтийской республике фабриковали дела против людей, вешая на них ярлык «российских шпионов».

Первым пойманным в Латвии «российским шпионом» стал Александр Красноперов, работавший в местной железнодорожной компании VAS Latvijas Dzelzceļš.

По версии следствия, с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016-го Красноперов «по заданию российской разведки» фотографировал составы с военной техникой НАТО на ЖД станции Елгава и отправлял фотоматериалы своему контакту в России. За это ему грозило 10 лет лишения свободы.

В октябре 2016 года на время следствия железнодорожник был отправлен под стражу. Однако процесс затянулся и приговор был вынесен только в мае 2018-го. Александра приговорили к тюремному заключению на срок полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев. В декабре того же года приговор был ужесточен и Красноперова посадили уже на три года и два месяца с учетом времени, проведенного под стражей во время следствия.

При этом до сих пор остается непонятным, на основании чего было сделано заключение, что обычный сотрудник железной дороги является российским шпионом. Местные СМИ писали со ссылкой на адвоката Красноперова, что все свидетели обвинения версию следствия не поддержали. Более того, фотографии техники он также выкладывал в социальных сетях.

Сомнения насчет адекватности уголовного дела выражал и бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Следующим публичным делом о деятельности российской разведки на территории Латвии стало уголовное дело против латышского фермера Юрия Стилве. Он якобы собирал в граничащем с Россией Алуксненском крае информацию военного характера и потом передавал ее представителю российской разведки в Брянске.

Якобы по заданию куратора Юрий должен был узнать, есть ли в Латвии американские танки Abrams, есть ли на военной базе в Алуксне преподаватели из США и готовят ли латвийских солдат в Алуксне для войны на Украине.

Первый пункт выглядит особенно абсурдно, учитывая, что американцы никогда не скрывали своего военного присутствия в республике и всю информацию о прибытии или убытии военной техники публиковали в Интернете. Еще один вопрос без ответа: на основании чего был сделан вывод, что человек, с которым Юрий якобы встречался в России, являлся сотрудником разведки?

GALLERY: M1 Abrams tanks of US 1-68 Armor Battalion #AtlanticResolve during live-fire exercise in #Ādaži #Latvia ????????????????https://t.co/Ydw1byN17l pic.twitter.com/2TRWSoytS3