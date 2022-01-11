Политолог Карасев объяснил, почему США не смогли отказаться от переговоров с Россией

Киев, 11 января. Очередной раунд переговоров между Россией и США, а также сама повестка встречи вызвали большой ажиотаж во многих странах мира и, особенно, на Украине.

Украинский политолог Вадим Карасев высказал свое мнение о том, почему Вашингтон был вынужден пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что сам факт согласия Вашингтона на такую встречу, уже говорит о многом. По словам эксперта, Соединенные Штаты хоть и не признают этого пока официально, но все же понимают, что эпоха однополярного мира закончилась, и потому пытаются встроится в новый мировой формат.

«Вообще постоянно идут переговоры, но не публично, а теперь это публично делается — это было одно из условий российской стороны. Почему согласились Штаты? Почему пошли на такой беспрецедентный вариант переговоров? Потому что американцы понимают, что не могут сегодня управлять миром в одиночку. Однополярный американский момент управления мира закончился. Мировая политика сегодня другая, поэтому не пойти на переговоры с Россией США уже не могут, просто не могут», — заявил Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Политолог считает, что на данный момент предсказать исход переговоров между Москвой и Вашингтоном довольно сложно. Однако уже сейчас понятно, что ситуация на международной арене сильно изменится, ведь позиции России за последние годы серьезно усилились, а вот США, наоборот, показали свою слабость.

Федеральное агентство новостей /

«Не знаю, чем закончатся переговоры, но раз Америка пошла на это, значит, она серьезно относится к намерениям Москвы. Кроме того, США понимают, что управлять по-старому они уже не смогут, а как управлять по-новому они пока не знают. В каком статусе? С кем? Как? Тут возникает много вопросов, и это стало понятно уже когда Америка вышла из Афганистана, точнее, скорее, убежала», — объяснил аналитик.

Эксперт предполагает, что процесс изменения существующего миропорядка, запущенный уже сейчас, будет идти постепенно, и окончательно оформится только к концу десятилетия.

«Сейчас Россия и Китай постепенно давят на США, чтобы втянуть их в новый международный порядок, который пока еще формируется. Думаю, к 2030 году он должен уже почти сложиться. А Америка понемногу отступает, но пока еще не знает, где остановиться», — уверен украинский политолог Вадим Карасев.

Американский политолог Дмитрий Саймс ранее объяснил, чем выгоден США ввод российских миротворцев в Казахстан. Он отметил, что Соединенные Штаты довольно сдержанно отреагировали не только на происходящие в Казахстане события, но даже на ввод в страну войск ОДКБ.