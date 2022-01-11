ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование воздушных границ Союзного государства

Минск, 11 января. Российские и белорусские летчики провели очередное совместное патрулирование границ Союзного государства. Об этом сообщили в минобороны республики.

РФ и Белоруссия решили увеличить число дежурных сил по противовоздушной обороне. Также они договорились чаще проверять обстановку на государственной границе из-за увеличения активности разведывательной авиации западных стран.

«Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — отмечается в сообщении.

В белорусском военном ведомстве отмечали, что патрулирование вдоль рубежей Союзного государства проводится, чтобы не допустить нарушения границ в воздушном пространстве.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции. Глава Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск и Москва действуют как одно государство, сохраняя свой суверенитет, передает телеканал «360».