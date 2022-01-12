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Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет во Владимире
Общество
Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет во Владимире
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Владимир, 12 января. В субботу, 15 января, карнавальный спортивный праздник завершит во Владимире новогоднюю программу. Забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в 11-й раз. Десятый забег из-за пандемии проводился в прошлом году в режиме онлайн, сообщают «Владимирские ведомости». Тогда на суд жюри видеоролики прислали 900 жителей области. Организаторы подсчитали, что участники соревнований все вместе преодолели 800 километров — это расстояние от Владимира до Великого Устюга, родины Деда Мороза.

В этом году забег пройдет в стандартном режиме спортивного праздника. Принять участие в нем смогут и взрослые, и дети, и даже домашние животные. Движение транспорта на время забега перекроют. Финишируют Деды Морозы на Соборной площади, где участников будут ждать призы и подарки.

Ранее ФАН рассказывал о новогоднем международном забеге Дедов Морозов в Санкт-Петербурге. Он прошел на Дворцовой площади Северной столицы 26 декабря.

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