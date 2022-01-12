Публицист Союстов: дипломатическая «разведка боем» в Женеве закончилась вничью

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко расставил акценты в промежуточных итогах первого раунда диалога России и США по стратегической стабильности: поводов для оптимизма немного, готовности для нового разговора Путина и Байдена после консультаций 10 января в Женеве пока нет, позитивная оценка замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым переговоров относится исключительно к их характеру — открытому, субстантивному и прямому.

«НАТО надо собирать манатки»

На данный момент картина происходящего выглядит следующим образом.

После саммита президентов РФ и США, проведенного в режиме видеоконференции 7 декабря 2021 года, Россия «выложила на стол» пакет документов с проектами договора между Россией и США о гарантиях безопасности в Европе, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Одновременно российская сторона проинформировала заокеанских «партнеров» о том, что Москва намерена добиться от Вашингтона содержательных ответов по российским предложениям в самой ближайшей перспективе. За этим месседжем ясно читался другой — готовность РФ решать возникшие проблемы в одностороннем порядке и без согласования с Соединенными Штатами.

Важная деталь — Москва настаивала на двусторонних договоренностях с Вашингтоном как с неким «сувереном» НАТО и ЕС. То есть РФ договаривается по ключевым моментам с Соединенными Штатами, а то, как США договорятся со своими европейскими союзниками, — это забота американцев. Подобная модель диалога Соединенные Штаты не устроила — публично брать на себя ответственность за все НАТО и страны ЕС в Вашингтоне не захотели. Но и решительного отказа от переговоров с американской стороны не последовало, так как договоренности с Путиным Байдену были нужны.

ФБА «Экономика сегодня» /

Следствием такой американской позиции стал анонс целой переговорной «трилогии»: 10 января 2022 года — диалог РФ — США в Женеве, 12 января — заседание Совета НАТО — Россия в Брюсселе, 13 января — встреча представителей РФ и ОБСЕ в Вене. В Москве сразу возникли вполне обоснованные подозрения в том, что американцы постараются «заболтать» переговорную повестку. По этой причине российская сторона настояла на том, чтобы на встрече в Женеве 10 января присутствовали не только дипломаты, но и военные, которые, в отличие от гражданских лиц, куда более конкретно осознают возможные риски дальнейшего усиления конфронтации Запада и России.

Традиционно в канун серьезных переговоров США постарались максимально поднять ставки за счет медиа-атаки на оппонента: Москву продолжали активно обвинять в подготовке «вторжения» на Украину, грозить российской стороне за это «вторжение» «немыслимыми» санкциями, даже укорять в «оккупации» Казахстана.

Судя по всему, в Вашингтоне всерьез рассчитывали на то, что вовлеченность Москвы по линии ОДКБ в урегулирование казахстанского кризиса поколеблет устойчивость российской позиции на переговорах в Женеве. Но РФ не доставила американцам такого удовольствия, сразу дав понять, что никаких вопросов, связанных с ситуацией в Казахстане, обсуждать в Женеве не намерена.

Попытки американцев «прессануть» Москву своими нападками привели к заметному ужесточению риторики не только представителей США, но и России. Так, например, 9 января Сергей Рябков заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Показательно, что, пока американские и российские дипломаты метали друг в друга все более «яркие» словесные «молнии», Джо Байден и Владимир Путин предпочли в этой пикировке не участвовать. Это, на мой взгляд, лишний раз подчеркивает сохраняющуюся нацеленность лидеров государств на достижение консенсуса между США и РФ даже по самым спорным вопросам.

Попытка раздергать позицию РФ

В силу большого количества противоречий, накопившихся в отношениях двух стран, ни Россия, ни Соединенные Штаты не ожидали от первого раунда диалога по стратегической стабильности каких-то заметных прорывов. Помимо прочего, это подчеркивалось и статусом глав делегаций, среди которых не было ни лидеров государств, ни даже министров иностранных дел. Российскую делегацию в Женеве возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — заместитель госсекретаря США Венди Шерман. И Москва, и Вашингтон встречу своих делегаций 10 января явно рассматривали как некую «разведку боем», от которой ждать чего-то большего, чем прояснения позиций сторон, явно не следует. В общем-то, так оно и получилось.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

В Женеве Россия настаивала на предоставлении ей юридически обязывающих гарантий по следующим пунктам: что НАТО не станет принимать новых членов и откажется от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерения принять в Альянс Украину и Грузию; что военный блок не станет размещать вооружения, способные поражать цели на российской территории; что Североатлантический альянс откажется от угрожающего РФ материально-технического освоения стран, которые присоединились к Альянсу после подписания Основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году.

В свою очередь Соединенные Штаты решительно возражали против нерасширения НАТО и возврата к ситуации 1997 года. Хоть какую-то заинтересованность американская делегация продемонстрировала лишь в отношении вопросов, связанных с контролем за вооружениями, попутно намекнув на «открытость к взаимным лимитам по военным учениям».

Есть ощущение, что в ходе диалога в Женеве Вашингтоном была осуществлена попытка произвести подмену в самом предмете переговоров. Американские дипломаты пытались свести диалог к Украине и предотвращению «российского вторжения» в эту страну. Российской стороне пришлось возвращать разговор к обсуждению новых принципов европейской безопасности и той агрессивной в отношении РФ модели, которая было принята Западом после окончания холодной войны. Москва дала понять Вашингтону, что тема Украины для РФ, безусловно, важна. Но она — лишь одно из следствий нетерпимой для России ситуации, сложившейся в Европе с подачи Запада.

В Женеве американские дипломаты старались «технократизировать» процесс переговоров, то есть раздергать единую принципиальную позицию России на множество мелких, технических вопросов. Кроме того, американцы отвергли ключевой пункт позиции России — юридически оформленные гарантии нерасширения НАТО, заявленные как необсуждаемый императив РФ.

«Это свидетельствует о том, что американская сторона недооценивает серьезность происходящего, — пояснил глава российской делегации. — Очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего Европейского континента», — добавил Рябков.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Замечу, что на публике российский дипломат воздержался от освещения едва ли не самого интригующего аспекта переговоров — того, какие конкретно шаги Москва может предпринять, если Запад в лице США отвергнет российские инициативы по гарантиям безопасности в Европе. В тоже время присутствие в Женеве представителей российского военного ведомства позволяет предположить, что за закрытыми дверями делегация РФ вполне могла четко озвучить своим американским коллегам составляющие силового ответа Москвы на отказ Вашингтона договариваться по ключевым для России пунктам повестки переговоров.

Кстати, ассортимент таких возможных «ответок» у Москвы весьма разносторонний и действенный. От продолжения работ по принятию на вооружение ВС РФ перспективных видов оружия и военной техники, обеспечивающих российской армии качественное превосходство над потенциальным противником, а также возможность эффективной реализации концепции ядерного сдерживания, и до дальнейшего усиления сотрудничества РФ с КНР в военной сфере, нацеленного на постепенное создание общего военно-политического пространства. Словом, если России вдруг понадобится «кнут», то он у Москвы есть. И Вашингтону приходится этот нюанс, конечно, учитывать.

Надежда умирает последней…

Де-факто дипломатическая «разведка боем» в Женеве закончилась вничью. Российская делегация не получила от собеседников конструктивных ответов на свои требования, но и не позволила американцам навязать России свою повестку. Тот факт, что после окончания почти восьмичасового диалога в Женеве ни Москва, ни Вашингтон официально не отказались от продолжения переговорной «трилогии» в Брюсселе и Вене, намекает, что как в России, так и в США еще не считают все возможности договориться исчерпанными.

Далее многое будет зависеть от результатов дальнейших переговоров в Брюсселе и Вене, где у Москвы появится возможность пообщаться с представителями европейских стран, которые по ситуации «на сейчас» оказались в положении заложников агрессивной русофобской позиции Вашингтона. Если прибалтийские республики и ту же Польшу такая зависимость от США устраивает, то вот ФРГ и Францию — вряд ли. Это может послужить еще одним инструментом, помимо российского «кнута», для того, чтобы убедить Соединенные Штаты все же изменить свое «твердолобое» отношение к российским предложениям по гарантиям безопасности в Европе. Будем честными — поводов для оптимизма, как и сказал Песков, немного. Но надежда (в данном случае — на здравомыслие людей) умирает последней.