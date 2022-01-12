Власти Индии создали департамент по разработке цифровой валюты

Центральный банк Индии создал департамент по регулированию криптообмена; правительство Нарендры Моди сокращает импорт оборонной продукции в пользу местного производства; США обеспокоены ситуацией на индийско-китайской границе; 2500 афганских студентов ожидают визы для возвращения в Индию; страна призывает Францию выступить за запрет на продажу оружия Пакистану государствам ЕС; арабский инвестор будет строить торговый центр в столице Кашмира — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Компания из ОАЭ инвестирует в Кашмир

Компания Emaar Group из Объединенных Арабских Эмиратов подписала соглашение с правительством индийского штата Джамму и Кашмир о строительстве крупного торгового центра в столице региона — Шринагаре. Это самый большой проект иностранных инвесторов в регионе с тех пор, как в 2019 году был отменен особый статус штата.

«ОАЭ и Индия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, и проект Emaar станет достопримечательностью Джамму и Кашмира. Мы пригласим других инвесторов также воспользоваться этой возможностью», — сказал Ахмед Абдул Рахман Альбанна, посол ОАЭ в Индии.

Ранее другая арабская фирма Lulu Group пообещала вложить 600 миллионов рупий в создание в Кашмире центра по переработке пищевых продуктов.

Объединенные Арабские Эмираты были одной из первых стран, которые с пониманием отнеслись к решению Индии отменить статью 370 Конституции в 2019 году, гарантировавшую особый статус Джамму и Кашмира. Уже на второй день после реформы посол ОАЭ в Индии заявил в СМИ, что реорганизация регионов — не уникальный случай в истории.

По его мнению, мера была в основном направлена на сокращение регионального неравенства и повышение эффективности управления и является «внутренним делом» страны. Одновременно с этим Пакистан отозвал своего посла, понизил дипломатические и коммерческие связи с Нью-Дели и отчаянно пытался заручиться поддержкой международного сообщества против Нарендры Моди.

ОАЭ, некогда близкий союзник Исламабада, до сих пор сохраняют с ним тесные отношения. Однако готовность вкладывать деньги в Джамму и Кашмир отражает изменения во внешней политике Абу-Даби, теперь позиционирующего себя как регионального миротворца.

Это проявляется в инициативах, которые ОАЭ предпринимают в адрес конкурирующих стран, таких как Иран и Турция, или в нормализации и установлении отношений с Израилем. Объединенные Арабские Эмираты также сыграли закулисную роль в переговорах Индии и Пакистана, которые привели к объявлению о прекращении огня между двумя странами в феврале прошлого года.

Dubai based Emaar group to develop 5 lakh sq ft shopping mall in Srinagar J&K.https://t.co/upkQAydWsL — Sajid Yousuf Shah (@TheSkandar) January 3, 2022

Исламистский мятеж в Кашмире, которому помогают террористы из Пакистана, не отвечает интересам ОАЭ. Хотя восстание не имеет экономических корней, историческая несправедливость оказала на него свое влияние.

Известно, что экономическое развитие играет важное значение в урегулировании конфликтов и в борьбе с терроризмом. Более того, многие кашмирцы живут и работают в ОАЭ, и участие компаний из толерантной мусульманской страны может сыграть значительную конструктивную роль в мирной жизни региона.

Департамент по регулированию криптообмена и разработке цифровой валюты

Резервный банк Индии (РБИ) — центральный орган, осуществляющий надзор за банковской деятельностью в стране, — открыл специальный отдел финтеха, который поможет создать правила для оборота криптовалют и будущей цифровой валюты Центрального банка (ЦВЦБ), говорится в отчете Coindesk.

РБИ работает над двумя видами ЦВЦБ — оптовыми и розничными, и новому департаменту поручено следить за их развитием. Отделом будет руководить Аджай Кумар Чоудхари, который в настоящее время занимает пост главного генерального директора организации.

Резервный банк Индии, и особенно его губернатор Шактиканта Дас, всегда был одним из самых ярых противников криптовалют. Дас неоднократно предостерегал от их использования и выражал озабоченность по поводу растущего объема богатства, вкладываемого индийцами в этот актив. Хотя точная оценка общего числа криптотрейдеров в Индии недоступна, криптобиржи утверждают, что у них миллионы пользователей.

Нишал Шетти, основатель WazirX, которая считается крупнейшей местной криптобиржей по объему торгов, заявил, что в четвертом квартале 2021 года в стране насчитывалось около 20 миллионов.

Индия также разрабатывает закон о криптовалютах. Документ впервые появился в повестке дня бюджетной сессии парламента в январе 2021 года, но не был внесен на рассмотрение в ходе следующей сессии. Открытие отдела в Резервном банке — хорошая новость для отрасли, которая уже давно требует введения регулирования.

India’s central bank appoints department to regulate crypto exchange, formulate CBDCs - The Reserve Bank of India (RBI), which is the central authority overseeing banking in India, has opened a dedicated department for... - https://t.co/caVh8pxyuD pic.twitter.com/NjvTJl069G — NonSell.com (@nonsellcom) January 11, 2022

Правительство сокращает импорт оборонной продукции в пользу местного производства

В рамках масштабного продвижения местного производства правительство Индии собирается пересмотреть крупные импортные заказы военных.

Министерство обороны страны, основываясь на указаниях премьер-министра, заявило, что ряд таких проектов стоимостью в миллиарды долларов будут отменены и переданы индийским компаниям.

Уже было рассмотрено и остановлено большое количество заказов. Инициатива набрала силу после того, как Нарендра Моди провел обзорную встречу с должностными лицами министерства обороны, в том числе с тогдашним начальником штаба генералом Бипином Раватом.

На совещании было высказано мнение, что необходимо принять решительные меры для обеспечения того, чтобы в оборонном секторе страна твердо двигалась в направлении «Атманирбхар Бхарат» («Самостоятельная Индия»).

Индия и США будут развивать сотрудничество в 2022 году

Ожидается, что в 2022 году Индия и Соединенные Штаты продвинутся вперед по широкому спектру инициатив, включая борьбу с пандемией, изменением климата, здравоохранение, а также новейшие технологии, сообщил Белый дом на прошлой неделе.

«Как вы знаете, еще в сентябре президент Байден принимал премьер-министра Моди в Вашингтоне. Их встреча была посвящена открытию новой главы в истории американо-индийского сотрудничества. Два лидера изложили свое видение отношений между США и Индией, и мы будем много совместно работать в этом году», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей пресс-конференции.

Администрация президента Соединенных Штатов внимательно следит за пограничным спором между Индией и Китаем, сообщила Псаки, добавив, что Америка «обеспокоена» попыткой Китая запугать своих соседей.

«Мы довольно ясно дали понять, как оцениваем поведение Пекина в регионе. Считаем, что это может привести к дестабилизации. Мы продолжим поддерживать наших партнеров», — сказала она, отвечая на вопрос о пограничном споре Индии.

India, US Expected To Move Forward On Wide Range Of Initiatives Including QUAD, Climate Change In 2022: White Househttps://t.co/3DvoqYhZXK — Swarajya (@SwarajyaMag) January 11, 2022

Заявление было сделано в преддверии 14-го раунда переговоров, запланированных между Нью-Дели и Пекином для урегулирования противостояния в Восточном Ладакхе. Мероприятие на уровне командиров корпусов пройдет 12 января. Это первая встреча двух сторон после трехмесячного перерыва.

Более 2500 афганских студентов ожидают виз для возвращения в Индию

По прошествии пяти месяцев с момента захвата власти движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) в Афганистане, более 2500 афганских студентов, обучающихся в индийских институтах, ожидают выдачи виз, чтобы вернуться в страну.

Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай обратился в министерство внутренних дел в Нью-Дели с просьбой ускорить выдачу документов этим студентам. Посол отметил, что визовая политика Индии изменилась после прихода к власти талибов.

«Это оказывает огромное влияние на молодежь. За последние пять месяцев Индия выдала всего около 200 виз, и среди них только две получены студентами», — подчеркнул Мамундзай.

Кроме того, он сказал, что афганским студентам предоставлено почти 1000 стипендий, и многие из них находятся в процессе получения виз.

«Мы запросили около 70 новых стипендий для учащихся, которые уже приехали в Индию. Они сейчас в процессе рассмотрения», — сказал Мамундзай.

Over 2,500 Afghan students await visas to return to India https://t.co/vydsENkMXJ — Naib sediqi (@SediqiNaib) January 11, 2022

Индия призывает Францию выступить за запрет на продажу оружия Пакистану странами ЕС

Индийские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Индия предлагает Франции выступить за запрет странам Европейского Союза продажи оружия Пакистану.

В качестве причины такой меры названа поддержка терроризма, явная возможность передачи чувствительных технологий Китаю и плохие показатели Исламабада в области прав человека.

Запрос был сделан во время переговоров на уровне министров обороны в прошлом месяце, когда Раджнатх Сингх встретился со своей французской коллегой Флоренс Парли в Нью-Дели. Делегации из Парижа был передан неофициальный документ, в котором выражалась глубокая обеспокоенность работой государственных и негосударственных организаций в Пакистане.

Индийская сторона поделилась информацией о деятельности, связанной с терроризмом, поддерживаемой Пакистаном, особенно в Джамму и Кашмире, и о том, что оружие, продаваемое этой стране, может попасть в руки боевиков.

India urges France to advocate for an EU ban on weapon sales to Pakistan.



Cites possibility of tech transfer to China, support by Pakistan to terror outfits, poor human rights record.



France has taken over Presidency of EU.



https://t.co/uplbYRj1KE via @ETPolitics — Manu Pubby (@manupubby) January 10, 2022

Была выражена большая озабоченность по поводу вероятности передачи Пакистаном европейских оружейных технологий Китаю, учитывая тесные связи между двумя государствами. В прошлом Франция заверяла Индию, что не будет продавать Исламабаду новейшие системы вооружения, и поддерживала Нью-Дели в пограничной конфронтации с Пекином.

На сегодняшний день крупнейшим продавцом оборонных систем, включая истребители, фрегаты и подводные лодки, в Пакистан является Китай. За ним следует Россия, но в последние годы Москва не отправляла в эту страну никаких передовых систем вооружения. Самым значимым европейским поставщиком оружия в Пакистан остается Италия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.