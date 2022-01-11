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Коммунальные службы Ялты приступили к расчистке территории парка списанной техники
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Коммунальные службы Ялты приступили к расчистке территории парка списанной техники

Общество

Знаменитый парк списанной техники в Ялте сильно пострадал от селевого потока в июне 2021 года. Теперь территорию парка расчищают от камней, грязи и горных пород.

После прошлогоднего июньского потопа в Крыму, знаменитое «кладбище» троллейбусов в микрорайоне Васильевка в Ялте стало напоминать локацию для съемок фильма в постапокалиптическом стиле. Покрытые ржавчиной транспортные средства наполовину ушли в землю, их завалило битым стеклом и грудами камней.

Местные коммунальные службы решили разобрать завалы металла и расчистить территорию автопарка. В настоящий момент на месте работает специальная техника, сотрудники коммунальных служб разгребают слои грязи, мусора и горных пород. 

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крым транспорт ялта сель троллейбусы
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