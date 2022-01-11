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Египет сформировал бюджет на 2022–2023 финансовый год

Весь мир
Египет сформировал бюджет на 2022–2023 финансовый год
wikipedia.org  /  Faris knight / CC BY-SA 4.0

Каир, 11 января. Египет запустил амбициозный бюджет на следующий 2022–2023 финансовый год, предусматривающий, что темпы роста составят 5,7% при одновременном сокращении общего дефицита и долга.

При этом план сформирован в рамках правительственной программы, направленной на ликвидацию последствий пандемии COVID-19. Местные эксперты уже высоко оценили указанные в новом бюджете намерения властей увеличить государственные инвестиции с упором на локализацию промышленности, повышение производительности, усиление национального частного сектора и стимулирование экспорта.

Стоит отметить, что финансовый год в Египте длится 12 месяцев — с 1 июля по 30 июня. По мнению экономиста Мустафы Ибрагима, общий бюджет страны направлен на достижение беспрецедентно положительных макроэкономических показателей, основанных на двух факторах.

«Во-первых, это продолжение увеличения государственных инвестиций во все области инфраструктуры, образования и здравоохранения для поддержания дальнейшего достижения высоких темпов экономического роста при одновременной рационализации государственных расходов с целью сохранения первичного профицита. Во-вторых, улучшение показателей развития египетского экспорта, который, как ожидается, принесет в текущем году от 40 до 50 млрд долларов, а к 2024-му составит 70 млрд, согласно оценкам Международного валютного фонда», — добавил эксперт.

Проект нового бюджета направлен на достижение темпов роста в 5,7% с постепенным повышением до 6% в 2024–2025 годах, а также подразумевает сокращение общего дефицита с 6,1% в 2022–2023-м до 5,1% в 2024–2025 годах. Аналитики указывают, что наиболее важными секторами, на которые опирается египетское правительство, являются инфраструктура, включая транспортные сети и создание новой административной столицы, а также проекты по опреснению воды, строительство канализаций, обеспечение газом и электричеством деревень. Многие инициативы включены в программу «Достойная жизнь», направленную на улучшение условий более 60 млн египтян, населяющих сельские регионы.

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египет
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