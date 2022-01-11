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Предполагаемое изображение iPhone 14 без «челки» появилось в Сети

Технологии
Предполагаемое изображение iPhone 14 без «челки» появилось в Сети
pixabay.com

Сан-Франциско, 11 января. Изображение возможного внешнего вида iPhone 14 опубликовали в Сети. Предполагается, что следующий смартфон от компании Apple лишится не нравящейся многим пользователям «челки».

Предполагаемое изображение iPhone 14 опубликовал портал PhoneArena. Если верить этим картинкам, устройство получит овальный вырез в верхней части экрана вместо «челки».

Предполагаемое изображение iPhone 14 без «челки» появилось в Сети
Prt Scr twitter.com / @NTFTWT

На изображениях видно, что у iPhone 14 Pro сверху, вероятно, расположатся круглое и овальное отверстия. Скорее всего, в круглом разместят проектор Face ID, при этом технологию могут улучшить. Ожидается, что в овальный вырез Apple поместит сразу две камеры, в том числе широкоугольный объектив.

Это уже не первая информация, указывающая, что корпорация из Купертино избавится от «челки» в грядущих смартфонах. Например, об овальном вырезе iPhone 14 ранее сообщал журналист Bloomberg Марк Гурман.

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apple смартфоны IPhone 14
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