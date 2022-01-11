Политолог Корнилов назвал последствия для США провала переговоров по безопасности

Москва, 11 января. Прошедшие в Женеве переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами были обстоятельными, но сложными — это признают представители обеих стран.

Несмотря на то, что Москва выдвинула Вашингтону не просто конкретные, но и вполне обоснованные требования, на данный момент сложно предсказать, чем именно завершатся обсуждения между РФ, США и НАТО. Политолог Владимир Корнилов считает, что в случае отказа Соединенных Штатов пойти на компромисс с Россией, Москва наверняка будет действовать жестко и решительно, чтобы обеспечить свою безопасность и защитить собственные интересы.

При этом, по мнению эксперта, со стороны Запада является стратегической ошибкой считать, что ответ РФ последует обязательно через Украину. Корнилов убежден, что спектр возможных шагов Москвы во много раз шире, и большинство из них наверняка неприятно удивят США.

«Форматов возможных контругроз, на самом деле, несколько. И некоторые из них, к большому сожалению, не учитываются на данный момент многочисленными западными аналитиками. Они сами себе сузили кругозор, говоря только об Украине, и не понимают, что мы можем ответить решительно, симметрично, в различных регионах земного шара. Здесь очень широкий спектр и, наверное, многих действительно удивят эти шаги. Россия всегда действует стремительно и особо не анонсирует свои шаги», — заявил аналитик в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

В качестве одного из примеров такого ответа США Корнилов назвал возможное создание Россией военного союза с теми странами, которые формально находятся в политической зоне влияния Вашингтона.

Федеральное агентство новостей /

«Возможные шаги очень активно обсуждаются в самой России. Например, мне понравилась идея создания военного союза РосКВН (Россия, Куба, Венесуэла, Никарагуа) по примеру AUKUS. Но, смею вас заверить, если вдруг завтра после сорванных переговоров возникнет хотя бы намек на то, что Россия начала переговоры о создании военного блока в таком формате, мы услышим много всего прямо противоречащего тому, что сейчас говорят западные аналитики», — подчеркнул Корнилов.

Кроме того, эксперт не исключает, что Россия может действительно сделать заход и через Украину, однако совсем не так, как об этом говорят в США. Корнилов предполагает, что в случае провала переговоров, Москва может официально признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, фактически лишив Киева всех шансов на их возвращение в каком-либо формате.

«В случае провала переговоров и возможного обострения ситуации на линии фронта, опция признания ЛНР и ДНР имеется, и Россия уже не раз на это намекала», — отметил политолог Владимир Корнилов.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ, и как может дальше развиваться ситуация в целом.