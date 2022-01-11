Ипотечные ставки в России могут через полгода подняться до 12%

Москва, 11 января. Ставки по ипотеке в России могут резко подняться через полгода и достичь 12% годовых, сообщает РИА Новости.

Некоторые банки в 2022 году уже начали повышать ипотечные ставки до 10%, оценивая таким образом возможность их дальнейшего увеличения. В банке ВТБ уже заявили о подъеме ставки до 10,3% на покупку жилья как на вторичном, так и на первичном рынках.

«Повышение ставки ВТБ на один процентный пункт – полностью рабочий момент, рынок живет в непрерывном тренде повышения — снижения ставок. Часть банков повысила свои ставки в конце 2021 года — те, кто не успел, сделают это вслед за ВТБ до конца января», — заявил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Эксперт отметил, что банки в январе будут поднимать ставки, чтобы посмотреть за поведением клиентов. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина уверена, что крупные игроки рынка пробьют психологический барьер в 10%.

«В первом полугодии произойдет увеличение ставок на 1 — 2 процентных пункта. Таким образом, при сохранении спроса средняя ставка по ипотеке к середине 2022 года может достичь 12% годовых», — считает основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков уверен, что повышение ипотечных ставок будет временным. После стабилизации рынка недвижимости, они снова начнут снижаться.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала осознанно подходить к решению о взятии ипотеки, не поддаваться панике или ажиотажу на рынке недвижимости. Решение о покупки квартиры следует принимать, исходя из потребностей и возможностей каждой семьи.