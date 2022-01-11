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Политолог Кедми упрекнул НАТО в несерьезном диалоге с Россией на фоне кризиса в Казахстане

Политика
Политолог Кедми упрекнул НАТО в несерьезном диалоге с Россией на фоне кризиса в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 января. США и страны НАТО несерьезно относятся к России как к геополитическому оппоненту и партнеру по переговорам о гарантиях безопасности, это может сыграть с ними злую шутку. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.

По мнению Кедми, США и страны НАТО относились бы к России гораздо более серьезно, если бы внимательно следили за ее деятельностью в рамках ОДКБ. Экс-глава секретной службы «Натив» напомнил, как оперативное вмешательство России помогло спасти Белоруссию от социального взрыва. В случае с Казахстаном реакция по лини ОДКБ тоже была моментальной, и кровопролитие в стране удалось остановить. Однако в Брюсселе и Вашингтоне предпочитают этого не замечать, и слепота коллективного Запада может обернуться козырем для Москвы в ключевых переговорах, раскрыл карты Кедми.

«Россия хочет использовать хоть какие-то шансы решить проблему политическим путем без применения силы. Если не удастся, придется применить силу — это то, что сказал ваш президент, это то, что было сказано в Женеве. Но шанс решить проблему политически, даже если он небольшой, Россия дает. Их согласие на переговоры показывает, что они что-то понимают, но не до конца. Если их степень понимания будет ниже, чем требует Россия, то Москва перейдет к другому ответу, и это будет сделано быстро, эффективно и неожиданно. Не там, где ждут, и не так, как ждут», — отметил Яков Кедми в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Политолог Кедми упрекнул НАТО в несерьезном диалоге с Россией на фоне кризиса в Казахстане
Федеральное агентство новостей /

Ранее Яков Кедми проанализировал трагические события, произошедшие в Казахстане в начале января. По его мнению, республика встала на грань катастрофы из-за разгула радикальных националистических сил. Ущерб от погромов оценивается в 2–3 миллиарда долларов.

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Казахстан россия нато гарантии безопасности
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