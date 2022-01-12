Дипломатический тупик или начало диалога: чем закончились переговоры Рябкова и Шерман

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Переговоры между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Венди Шерман прошли в этот понедельник, 10 января, в Женеве. Они длились около семи часов и были посвящены договору о гарантиях безопасности, который ранее представители МИД РФ передали в Госдепартамент. Он рядом американских экспертов и публицистов был назван «ультиматумом».

В договоре, если коротко, странам Североатлантического альянса предлагается вернуться к соглашениям 1997 года не расширяться далее на восток, а именно не включать в состав НАТО государства, которые были республиками СССР. В первую очередь речь идет о Грузии, Молдавии и, естественно, об Украине.

Понятно, что этот семичасовой диалог Шерман и Рябкова нельзя назвать именно переговорами. О чем, кстати, завила госпожа Шерман:

«У нас было прямое и откровенное обсуждение, которое продлилось почти восемь часов».

Действительно, пока речь шла лишь о предварительной готовности договариваться по тем или иным пунктам, которые изложила в соответствующем документе российская сторона. Обсуждения продолжатся 12 числа между представителями нашей страны и лидерами НАТО, а также в четверг, 13 января, по линии ОБСЕ. И уже там будут озвучиваться более или менее конкретные решения.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Российский и американский дипломаты в целом позитивно оценили диалог.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям», — отметил Рябков.

Венди Шерман также оценила встречу:

«Соединенные Штаты привержены конструктивному и основанному на взаимности диалогу с Россией».

И хотя камнем преткновения все равно остается Украина, но все же кажется, что определенные точки для возможного компромисса были найдены. Например, представители Штатов оценивают возможность сокращения учений НАТО вблизи российских границ, а также рассматривают возможность определенных договоренностей по поводу размещения ракет средней и малой дальности, хотя именно США первыми вышли из ДРСМД.

Интересно проследить реакцию на диалог дипломатов в Женеве со стороны американских СМИ. А оценки прошедшего мероприятия там разнятся. Например, The New York Times пишет, что «переговоры зашли в тупик», при этом говоря практически как о свершившемся факте, что «Россия готовит вторжение на Украину».

Впрочем, авторы издания, несмотря на пессимизм заголовка, все же указывают на то, что по ряду пунктов между Москвой и Вашингтоном возможны определенные соглашения. И есть вероятность, что они будут достигнуты.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

С другой стороны, куда более оптимистично настроены аналитики из CNN. На страницах этого СМИ говорится, что «разногласия никуда не делись, но компромисс возможен». Кстати, поводом для оптимизма в этом издании рассматривается тот факт, что «Путин не увеличил численность военной группировки на границе с Украиной», хотя наличие самой этой группировки вызывает вопросы.

Понятно, что и в Европе на это отреагировали. И наиболее категоричное заявление сделал евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский, который пригрозил, что в ходе дальнейших переговоров Россия «получит по яйцам».

На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия».

Понятно, что это уже польская экспрессия и определенного рода страх. Если США решат выполнять пункты договора о нерасширении Альянса на Восток и о возвращении к договоренностям от 1997 года, это будет означать значительное сокращение военного контингента и вооружений НАТО на территории Польши, а значит, и сокращение денежных вливаний со стороны Вашингтона в адрес Варшавы. Чего последней явно бы не хотелось.

Если же говорить про Украину и предполагаемое Западом «военное вторжение России», то ситуация здесь вырисовывается вообще парадоксальная. Пока западные СМИ и политики хором твердят про «неотвратимость наступления» и уже придумывают новые санкции в отношении РФ, Вашингтон активно размещает своих «инструкторов» из ЧВК на границе с республиками Донбасса, а также некие «неизвестные химические реагенты».

И более того, недавно стало известно, что Вашингтон в декабре 2021 года передал Киеву очередные 200 миллионов долларов на военные нужды. И в этом смысле возникает очевидный вопрос: так кто же нагнетает военную напряженность на Украине на самом деле?

facebook.com / Міністерство оборони України

Понятно, что сумма в 200 миллионов скорее символическая. Один ракетный комплекс «Пэтриот» в 2017 году стоил миллиард долларов. А новый танк «Абрамс» в 2012-м — более восьми миллионов. Но важна сама символика этого финансового транша, особенно в преддверии переговоров России и Штатов по Украине.

О значении подобного поведения Вашингтона один из участников совещания в Женеве со стороны России предположил следующее:

«В Штатах вообще, похоже, есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции за ненападение на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом».

Стоит понимать, что грядущие переговоры между НАТО и РФ станут самыми жаркими и принципиальными именно по украинскому вопросу. По итогам совещания с Шерман Сергей Рябков отметил:

«Для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса"».

А вот госпожа Шерман на это ответила, что «Вашингтон никому не позволит захлопнуть дверь членства в НАТО перед кем бы то ни было».

И как будет разрешен этот дипломатический конфликт, да и будет ли, — большой вопрос. Впрочем, стоит помнить, что в частных беседах американские эксперты и чиновники периодически высказывались, что членство Украины в Североатлантическом альянсе — это вопрос весьма и весьма теоретический. У данной страны слишком много проблем, чтобы Альянс серьезно рассматривал такую возможность. Однако, кажется, для США показать, что только НАТО решает, кто будет состоять в организации — дело принципа. Этот принцип, впрочем, может сыграть совсем не на пользу уже в вопросе глобальной безопасности, поскольку Россия оставила за собой право на «военно-технический ответ», если ее предложения, в том числе и по Украине, будут проигнорированы в ходе переговоров. И что это будет за ответ — пока остается только догадываться.