Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

Москва, 11 января. Певица Марина Хлебникова сообщила поклонникам в Instagram, что врачи позволили ей отправиться домой. Она пообещала соблюдать все предписания.

В своем обращении Хлебникова порадовалась выписке из ожогового отделения больницы им. Склифосовского. По словам исполнительницы, после пожара она пока не может вернуться домой, поэтому поживет у друзей.

«Спасибо вам всем, за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельно каждому человеку, кто помогал мне и помогает финансово», — заявила артистка.

Ранее журналист Андрей Малахов сообщил о сборе средств на ремонт квартиры Хлебниковой.