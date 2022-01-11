Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 19:14
19:12
Общество
Живущий в США секс-символ СССР Олег Видов кормил детей актрисы Антоненко
19:11
Весь мир
Как в Латвии на «российских шпионов» охотились
19:08
Происшествия
Ученицы седьмого класса избили сверстницу в Конаково
19:08
Происшествия
В Алма-Ате снимающего салют школьника убили выстрелом в голову
19:06
Экономика
Аналитики ожидают укрепления рубля к концу 2022 года
19:04
Армия
Три тысячи военнослужащих ЗВО проведут учения на западе России
19:02
Политика
Европарламент выберет нового председателя 18 января
19:01
Весь мир
Bangui Matin: французские самолеты вторглись в воздушное пространство ЦАР
19:00
Общество
Главные новости дня: 11 января
18:57
Общество
Хабенскому — 50: подборка самых ярких ролей одного из самых любимых актеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

Общество
Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 11 января. Певица Марина Хлебникова сообщила поклонникам в Instagram, что врачи позволили ей отправиться домой. Она пообещала соблюдать все предписания.

В своем обращении Хлебникова порадовалась выписке из ожогового отделения больницы им. Склифосовского. По словам исполнительницы, после пожара она пока не может вернуться домой, поэтому поживет у друзей.

«Спасибо вам всем, за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельно каждому человеку, кто помогал мне и помогает финансово», — заявила артистка.

Ранее журналист Андрей Малахов сообщил о сборе средств на ремонт квартиры Хлебниковой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы
певица выписка хлебникова
Комментировать