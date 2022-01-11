Экстремально похудевшего сыровара Олега Сироту сравнили с Бекхэмом

Москва, 11 января. Известный предприниматель Олег Сирота после развода с женой Пелагеей экстремально похудел. Фотографии преобразившегося сыровара опубликованы в его Instagram-аккаунте.

Основатель проекта «Русский пармезан» удивил пользователей своим новым имиджем. Сирота похудел на 25 килограммов и нарастил мышечную массу. Кроме того, бизнесмен отказался от своей фирменной бороды и кудрей в пользу стильного образа.

«Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?» — подписал снимок фермер.

Prt Scr instagram.com / @sirotaoleg

Публикация всего за день набрала почти 10 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Один из пользователей заметил, что похудевший Сирота стал похож на футболиста Дэвида Бекхэма.

«Вас не узнать. Какой-то красавец-мужчина! Стрижка очень идет!»; «Очень четкий, русский Бекхэм»; «Совсем другой человек! Сразу минус 10 лет! Теперь выглядите на свой возраст и стали красавчиком», — отреагировали фолловеры.

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