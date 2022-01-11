Елена Драпеко: Проблема Казахстана в том, что он слишком увлекся западным капитализмом

Депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала о причинах, которые, по ее мнению, привели к распаду СССР, о проблемах, которые существуют во взаимоотношениях России и Казахстана, и перспективах развития российской киноиндустрии.

По словам депутата, основной причиной краха СССР стала экономическая несостоятельность административно-командной системы управления народным хозяйством, которая не могла обеспечить развитие технологий.

«В 1973 или 1975 году я летела в самолете с режиссером Григорием Чухраем. Он был другом Алексея Косыгина (председатель Совета министров СССР. — Прим. ФАН), который пытался найти выход из административно-командной системы управления. На Мосфильме была организована экспериментальная кинематографическая студия, работавшая на условиях хозрасчета, где, в частности, были сняты фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Белое солнце пустыни». И он сказал мне страшную вещь — что СССР рухнет в 1980 году. То есть косыгинские ребята просчитали, что в существующих условиях экономика долго не протянет, но мы протянули до 1985 года. Причина краха, видимо, в неэффективности и негибкости управленческой вертикали СССР, в отсутствии стимулов внедрять новые технологии в производстве. Они искали выход, и он уже был апробирован в Китае. И Косыгин его предлагал, но наши власти не решились активно его применять, боясь расслоения общества. Даже экспериментальное объединение Чухрая на Мосфильме закрыли с интересной оценкой: эксперимент закрыт как себя оправдавший», — рассказала Елена Драпеко.

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Китай, по ее словам, в отличие от СССР, сумел пройти по грани соединения социалистических и капиталистических принципов в экономике, в результате чего теперь показывает высокие темпы своего развития. Вообще, «рыночный социализм», конвергенцию, взаимодополнение различных систем депутат считает залогом успешного развития современного государства. В качестве примера она обращает внимание на Индию, которая активно внедряет социалистические принципы управления экономикой и обществом, а также США, в которых, по ее словам, много колхозов и народных предприятий, в которых работники имеют акции.

Проблемы Казахстана Елена Драпеко отчасти связывает с тем, что руководство и местные олигархи страны слишком увлеклись капитализмом, забыв про социальную политику. Однако свою лепту в инициирование беспорядков в Казахстане, по ее мнению, внесли и различные западные представительства в стране.

«Самый острый очаг антиправительственных выступлений был на юге и западе страны, где ведется активная нефтяная добыча совместно с американцами и британцами. Естественно, там сильное влияние западных идеологий. Однако трагедия в том, что ни западные ценности, ни западные технологии не принесли, видимо, этим территориям счастья: они не стали от этого богаче: несмотря на то, что казахстанские олигархи богатеют, народ от этого ничего не имеет», — отметила Елена Драпеко.

Влияние западных структур, по ее словам, доходило до высших представителей власти, которые намеренно сворачивали более плотное сотрудничество Казахстана с Россией.

«У нас возникало очень много проблем с Казахстаном. У нас был такой общий парламент в рамках Таможенного союза, который занимался вопросами сближения законодательства в наших странах, но по просьбе Казахстана как раз он был распущен. По ряду других интеграционных инициатив — например, в вопросе контроля за перемещением украденных культурных ценностей — Казахстан тоже ставил нам подножку», — рассказала секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по вопросам культурной политики.

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Драпеко приветствует инициативы казахстанского руководства, которые направлены на углубление сотрудничества этой страны и РФ.

Важной для Казахстана депутат считает проблему отсутствия социальных лифтов для населения, в том числе для русских граждан.

«Если вы посмотрите руководящий состав Правительства Казахстана и других ведомств, то вы увидите, что представительства русскоязычного населения в них стало гораздо меньше. Это приводит к клановости, коррупции и в результате — к националистическим выступлениям. Ведь на самом деле это были выступления этнического характера. Поэтому я считаю, что, если они не либерализуют свою политику и не задавят национализм на ходу, опасения националистического взрыва будут присутствовать всегда», — заявила Елена Драпеко.

Касаясь проблем развития российского кино, депутат отметила, что она связывает их с отсутствием продуманной политики поддержки отечественных кинематографистов. По ее словам, они не могут соревноваться с крупными фабриками кино, такими как Голливуд или Болливуд, которые поставляют свою продукцию на российский рынок по демпинговым ценам, уже собрав основную часть прибыли на своих рынках. Российские кинопрокатчики покупают их фильмы, потому что при своей невысокой стоимости они приносят хорошие кассовые сборы.

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«Кинотеатр — это коммерческое предприятие. Это совсем не учреждение культуры, через которое мы проводим свою политику. Мы, правда, делаем шаги, чтобы обеспечить прокат отечественных фильмов. Например, есть скидка для кинотеатров на 50% на оборудование, если они гарантируют 50% показа российских фильмов. И часть кинотеатров идет на такие условия, особенно в малых городах», — рассказала Елена Драпеко.

Депутат приветствует и другие инициативы, которые направлены на поддержку отечественных кинопроизводителей — например, создание специального Фонда кино, который кредитует кинопроизводящие компании или субсидирует фильмы. Однако при отсутствии рынка сбыта российского кино, в том числе за рубежом, эксперт больших перспектив для развития отечественного кино не видит.