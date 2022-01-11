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«Укргаздобыча» зафиксировала падение производства в 2021 году

Экономика
«Укргаздобыча» зафиксировала падение производства в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 11 января. Крупнейшая газодобывающая компания Украины «Укргаздобыча» снизила объем добычи голубого топлива в 2021 году на 3,97%, или 0,56 млрд кубометров. Такие данные приводятся в сообщении предприятия.

Годовая добыча природного газа за 2021 год достигла 13,67 млрд кубических метров. Из них 12,93 млрд «кубов» было передано на нужды потребителей.

Отмечается, что для стабилизации производственных показателей в течение минувшего года «Укргаздобыча» пробурила и подключила к наземной инфраструктуре 50 скважин, провела 243 капитальных ремонта скважин, 105 операций по гидроразрыву пласта, а также 11 операций по бурению боковых стволов и ряд иных работ.

Электричество и газ на Украине могут вырасти в цене из-за беспорядков в Казахстане. Такой прогноз представил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

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украина добыча газа укргаздобыча
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