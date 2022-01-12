Депутат Госдумы Елена Драпеко о событиях в Казахстане: «Чтобы чайник не взорвался, нужен выход для пара»

Депутат Госдумы Елена Драпеко в авторской колонке для ФАН рассказала о своем видении ситуации в Казахстане, стране, с которой ее многое связывает, в том числе в парламентской работе.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начале поэтапного вывода из республики миротворческого контингента ОДКБ в связи с постепенной нормализацией обстановки. Токаев объявил, что попытка госпереворота в Казахстане провалилась. Он отметил, что причиной трагических событий стало то, что единство общества страны методично расшатывали, а комитет нацбезопасности не разглядел угрозу. Президент Казахстана также рассказал об изменениях, которые будут проведены в республике, чтобы не допустить в дальнейшем подобных ситуаций.

Ранее Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать поддержку властям Казахстана в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками, которые переросли в вооруженные столкновения.

В авторской колонке Елена Драпеко высказала свое мнение по поводу причин, послуживших детонатором последних событий в Казахстане. Напоминаем, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Кто пытался взорвать Казахстан изнутри. Колонка Елены Драпеко

Должна признать, что для меня и моих коллег-депутатов Казахстан стал в некоторой степени болью уже несколько лет назад. Мы в Госдуме столкнулись с тем, что по многим вопросам не находим с нашими казахстанскими коллегами общий язык. Они все чаще по разным причинам не поддерживали наши инициативы. Это стало предметом озабоченности российских парламентариев, и в этом созыве Госдумы я вполне осознанно вступила в группу по взаимодействию между парламентами Казахстана и России, понимая, что нам нужно искать пути сближения на межпарламентском уровне.

На другом уровне тоже, на мой взгляд, давно уже было не все гладко. Мы своими глазами видели примеры серьезного расслоения казахстанского общества. С одной стороны, мы встречали в очень дорогих отелях представителей казахстанской элиты, а по сути госслужащих. С другой стороны, я лично помогала людям из Казахстана, которые сталкивались с серьезными экономическими трудностями и вынуждены были выезжать на заработки в Россию. Расслоение, на мой взгляд, в этой стране носило даже несколько гротескный характер. Кроме того, по моей информации, казахстанские власти делали недостаточно, чтобы поддержать социально незащищенные слои населения республики. Провалы в социальной политике, естественно, вызвали в стране реальное недовольство.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но это — не единственная проблема. Насколько я могла наблюдать, в Казахстане, стране многонациональной, имели место межнациональные конфликты, наблюдались проявления национализма, а это очень опасно. Когда у значительных групп населения нет нормально работающих социальных лифтов, естественно, возникает недовольство. Это как вода, закипающая в чайнике. Чтобы чайник не взорвался, нужен выход для пара. Думаю, там этой «дырочки для пара» не оказалось, вот у них и «взорвалось».

Поэтому я считаю таким важным то, что сказал президент Казахстана Токаев в своем выступлении. Он правильно отметил, что экономическое процветание страны должно положительно отразиться на жизни рядовых казахстанцев. Если Токаеву удастся справиться с националистическими проявлениями, сделать страну действительно демократичной, восстановить социальные лифты, тогда для Казахстана это выход, это спасение.

В заключение позволю себе немного конспирологии. Думаю, эти беспорядки все-таки были спровоцированы. Да, они имели под собой реальную подоплеку, но на самом деле я согласна с мнением, что это было нападение извне. Судя по кадрам видеозаписей, там действовали подготовленные группы боевиков, которые явно имели военный опыт. Думаю, не обошлось и без предательства элит, потому что события происходили в том числе там, где преобладали совместные с западными странами предприятия, в том числе в важной для Казахстана нефтегазовой сфере. Так все и заварилось. Возможно, над этим поработали и иностранные спецслужбы, и внутренние деструктивные силы, которые пытались взорвать Казахстан изнутри, чтобы сделать там вариант «Украины 2.0». Слава богу, что худшего удалось избежать.